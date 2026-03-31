越共中央总书记苏林向党和国家领导人、原领导人授予军功勋章和党龄徽章

3月30日下午，越共中央总书记苏林在河内主持仪式，向党和国家领导人、原领导人授予军功勋章和党龄徽章。



越共十三届中央政治局委员、国家主席梁强；越共十三届中央政治局委员、政府总理范明政；越共中央政治局委员、国会主席陈青敏；越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀等出席仪式。



仪式上，苏林总书记向越共十三届中央政治局委员、政府总理范明政；越共十三届中央政治局委员、政府常务副总理阮和平；越共十三届中央政治局委员、中央书记处书记、原中央内政部部长潘廷镯；越共十三届中央政治局委员、十四大文件小组常务委员阮文年等各位同志颁发了一等军功勋章。

越南政府总理范明政在仪式上发表讲话。图自越通社

随后，苏林总书记向越共十三届中央政治局委员、政府总理范明政授予40年党龄徽章；向越共十三届中央政治局委员、政府常务副总理阮和平授予45年党龄微章；向越共十三届中央委员、政府副总理裴青山授予40年党龄微章；向越共十三届中央委员、政府副总理胡德福授予30年党龄微章。



苏林在仪式上发表讲话，肯定了向各位党和国家领导人授予军功勋章和党龄徽章，是崇高荣誉，是各位忠诚党员为党和人民的光荣革命事业长期奋斗、奉献和牺牲的结晶。



苏林表示，国家近期取得重大、全面的发展成就，离不开各位同志极其重要的贡献。各位同志不仅留下了工作成果，更树立了人格、品格和奉献精神的榜样。希望各位同志凭借自身的智慧、经验、品格和威望，继续关注、建言献策，为当前和未来的干部队伍注入信心和宝贵经验。

越共中央总书记苏林同各位代表向国旗敬礼。图自越通社

政府总理范明政代表接受军功勋章和党龄徽章的同志们，对党、国家和人民，中央政治局、中央书记处集体，特别是对苏林总书记在工作过程中始终同行、关心、信任、支持和帮助表示衷心感谢。他强调，无论在何种岗位、身处何方，都将继续贡献，以不辜负党的信任和人民的厚爱。



范明政强调，绝对相信党的领导，相信在以苏林总书记为首的党中央领导下，国家将在各个方面实现突破性发展，成功实现两个百年奋斗目标，带领国家稳步迈入富强、繁荣、文明、幸福的新时代，稳步走向社会主义。（完）