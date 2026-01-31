越共中央总书记苏林同韩国总统李在明通电话

在通话中，韩国总统李在明祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功和苏林继续当选越共第十四届中央委员会总书记。他相信在以苏林为首的越南共产党的领导下，越南将继续达到各项战略发展目标。

李在明强调高度重视与越南的关系，始终将越南视为其在地区外交政策中的优先重点伙伴；并指出，苏林总书记于2025年8月对韩国进行国事访问为增进两国人民相互了解、巩固政治互信、拓展各领域合作机遇作出重要贡献，从而进一步深化韩越全面战略伙伴关系；同时强调，今后将继续同苏林总书记密切合作，推动两国关系今后更加深入、务实、高效发展。

苏林高兴地介绍了越共十四大取得的特别重要成果。他强调，大会总结40年革新的成果，为今后国家发展指明方向，为越南实现成为高收入发达国家的目标搭建“起跳平台”。

苏林强调，越南一直将韩国视为其外交政策中的最优先伙伴之一，并重申越南将继续作为国际社会中可信、稳定、负责任的伙伴，与韩国共同有效落实双方所达成的各项协议。

双方一致同意，继续巩固政治互信，作为加强两国全面战略伙伴关系的坚实基础；通过加强高层及各级代表团互访，持续拓展国防、安全合作，推进国防工业项目和军事贸易合作。双方重申，将着力推动经济合作关系实现突破性发展，鼓励韩国企业扩大对越南，特别是在半导体、高端电子设备制造等领域的投资，通过韩国大型集团的项目建设专业化工业生产综合体；继续为双边贸易合作创造便利条件并相互开放市场，力争于2030年前实现双边贸易额达1500亿美元的目标；加强科技合作；继续扩大文化、旅游和地方间合作，不断培育两国人民之间的友谊与相互理解。

苏林高度评价韩国在体育领域，特别是包括足球教练在内的韩国专家团队为越南体育发展所作出的积极贡献，并强调希望两国在体育领域开展更加深入的合作，并取得更多优异成绩，成为双边关系的象征。

在多边合作方面，双方一致同意在共同关心的地区和国际论坛上加强协调和相互支持；配合维护包括朝鲜半岛在内的地区和平稳定。他建议韩方积极分享经验并支持越南成功举办2027年APEC领导人会议，同时尽早召开湄公河—韩国峰会。

值此机会，苏林总书记郑重邀请李在明总统早日访问越南。李在明总统高兴地接受了邀请。