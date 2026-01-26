越共中央总书记苏林同老挝总书记通伦·西苏里举行会谈

在良好的气氛中，两位领导相互通报了各自党和国家的情况以及两国近期成功召开的越南共产党第十四次全国代表大会和老挝人民革命党第十二次全国代表大会取得的显著成果。



两国领导人就各自政党大会决议中的重大主张和政策、各自国家情况以及国际和地区形势深入交换了意见；讨论在近期推动越老伟大友谊、特殊团结、全面合作及战略对接进一步发展的方向。双方一致认为，在国际和地区形势快速变化、复杂且不可预测的背景下，越老两党、两国继续加强团结、紧密联系、政治互信并密切协作，具有极其重要的特殊意义。



在会谈中，苏林总书记热烈祝贺通伦·西苏里同志再次当选老挝人民革命党中央总书记。苏林对老挝总书记、国家主席在两党换届大会圆满成功后，将越南选为首个出访国家表示高度赞赏和衷心感谢。苏林总书记强调，此次访问具有重要的历史里程碑意义，深刻体现了老挝党、国家以及通伦·西苏里同志个人对越老关系的特殊重视。



苏林总书记深信，老挝总书记一行此次访问必将取得圆满成功，将两国关系推向新高度；充分肯定了两国领导人和人民维护并弘扬越老伟大友谊、特殊团结、全面合作及战略对接关系的高度决心。



老挝总书记高度评价越南人民在国家建设与发展的80年历程中所取得的巨大、全面且具有历史意义的成就，特别是革新开放40年来，尤其是越共十三大任期内取得的显著成就。通伦同志热烈祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功，强调这是在确定新阶段国家发展路线和任务方面具有重要历史意义的政治事件；热烈祝贺苏林同志再次当选越共第十四届中央委员会总书记，这充分体现了越南党、国家和人民的高度信任。



通伦·西苏里深信，在以苏林总书记为首的越南共产党的领导下，越南将继续发扬光大光荣传统，胜利落实越共十四大决议，成功实现两个一百年奋斗目标。



会谈中，两国领导人强调，2025 年在越老伟大友谊、特殊团结、全面合作关系框架内增加“战略对接”内容，是双边关系的新发展步伐，具有长远的战略意义。这为推动两国关系日益向纵深、高效、可持续发展奠定了坚实的政治基础；同时也为维护政治稳定、实现发展目标以及提升各自国家的地位作出了贡献。



双方会谈现场。图自越通社

两国领导人强调，在两党刚刚成功举行换届大会、开启具有长期战略导向的新发展阶段的背景下，继续加强战略对接，推动越老、老越全面合作伙伴关系日益深入和务实，具有极其重要且紧迫的意义。双方重申，这不仅是源自两国根本和长期利益的客观要求，更是两党共同的政治责任，旨在继承、维护和发扬由两国历代领导人和人民精心培育的这一无价的共同财富。双方一致认为，在新发展阶段，双方需将高层协议和《越老联合声明》放在中心位置，并高效落实，确保战略愿景与具体行动紧密结合。



两国领导人一致同意，将发挥各自国家优势，集中开展符合两国人民切实需求、具有高度双边关系印记和象征意义的项目；优先发展国防安全等关键领域，为维护各自国家政治稳定及社会治安秩序做出贡献，牢固筑就长期可持续发展的和平稳定环境。双方将大力推动经贸投资合作，力争实现双边贸易额达到100亿美元的目标；加强两国经济纽带以及交通运输互联互通，重点推进河内—万象高速公路、万象—永昂铁路等重大项目；同时，大力提升教育培训合作质量与效率，加强人力资源开发等。



两国领导人一致同意，继续保持有效的信息交流与国际形势评估；在国际和地区问题以及多边论坛活动中，进行密切磋商、有效协作并相互支持。



借此机会，老挝总书记、国家主席通伦·西苏里郑重邀请苏林总书记再次访问老挝。苏林总书记愉快地接受了邀请。



会谈结束后，两国领导人共同见证了两国多项合作文件交换仪式。（完）