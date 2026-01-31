越共中央总书记苏林同新加坡人民行动党秘书长、政府总理黄循财通电话

1月30日下午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地同新加坡人民行动党（PAP）秘书长、政府总理黄循财通电话，标志着越南与新加坡全面战略伙伴关系迈出新的发展步伐。



苏林对在越南共产党第十四次全国代表大会圆满成功后即同黄循财通电话感到高兴，并感谢新加坡人民行动党以及黄循财本人发来的贺电。



黄循财对在越南共产党的领导下越南取得的成就表示钦佩，并强调，新加坡一向重视并希望进一步加强两国全面战略伙伴关系。



苏林强调，越共十四大明确了未来5年的目标任务和关系越南民族未来与命运的战略性问题，坚持建设一个强盛、繁荣，民富、国强、民主、公平和文明的越南。贯穿始终的发展理念是以人民为发展的中心、主体、目标、动力和资源。越南共产党高度重视推进全面从严治党，着力加强党的建设和整顿，建设廉洁、坚强的政治体系，持续推动机构精简和运行高效，坚定不移、常态化推进反腐败、反消极斗争。大会明确提出以知识经济、数字经济、绿色经济、循环经济为支撑的新增长模式，充分激发和发挥各类经济部门的活力与作用。

苏林高度评价越新建交50多年来，特别是2025年两国关系提升为全面战略伙伴关系以来的良好发展势头。双方高层交往频繁，经贸合作成为两国关系的亮点，新加坡是越南在东盟的最大投资来源国和全球第二大投资来源国，目前在越共有4400个项目，总投资额达900亿美元。他建议新加坡继续支持越南开展干部培训工作，分享经济社会发展政策的制定经验。另外，双方高层共识得到积极落实， 2025年10月《越南与新加坡全面战略伙伴展开行动计划》为未来阶段两国各支柱领域合作指明方向。



在国际形势复杂多变的背景下，苏林建议两国加强在东盟框架内的合作，通过高层交往巩固双方政治互信；有效实施2025—2030年行动计划，尽早启动两党对话机制；深化在高科技、可再生能源、VSIP 2.0建设、碳信用交易等领域的经贸投资合作；加强国防安全和打击跨国犯罪的合作，支持越南建设国家数据中心；扩大文化、旅游交流；巩固东盟中心地位，并在2027年新加坡担任东盟轮值主席国和越南主办APEC会议期间密切协调与配合，同时促进有效且务实《东海行为准则》（COC）的谈判进程。



黄循财重申，新加坡高度重视与越南的关系，愿落实双方已达成的合作共识；并希望加强高层互访，深化经贸、国防安全等领域的合作，为地区的和平、稳定与发展作出贡献。他透露，2026年，新加坡将在越南境内的VSIP工业园区数量提升至30个，并相信，在两国领导人和人民的共同决心与努力下，越新全面战略伙伴关系将持续更加务实且深入地发展，造福两国人民，为世界及地区的和平、合作与发展作出积极贡献。