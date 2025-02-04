越共中央总书记苏林同古共中央第一书记、国家主席通电话

2月4日晚，越共中央总书记苏林在党中央总部同古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国主席米格尔·迪亚斯-卡内尔通电话。

值此越南共产党建党95周年（1930年2月3日~2025年2月3日）暨2025乙巳年春节之际，米格尔·迪亚斯-卡内尔代表古巴党、国家和人民以及劳尔·卡斯特罗·鲁斯大将向越南党、国家和人民致以最美好的祝愿。

米格尔·迪亚斯-卡内尔高度评价越南在越南共产党领导下，在国家建设和发展事业中取得的成就，视之为国际共产革命运动的光辉典范；他同时对越南长期以来对古巴给予的声援和真诚支持表示感谢。

苏林衷心感谢古巴对越南党、国家和人民的特殊感情；祝贺古巴革命成功66周年（1959年1月1日~2025年1月1日）以及古巴在维护和平稳定环境、克服困难方面取得的成就。苏林重申越南支持联合国大会关于终止对古巴禁运决议的立场。

在友好气氛中，两党、两国领导人互相同胞各自党和国家的情况；再次强调了越古特殊友好关系的重要性，并认为，这是双方需要努力巩固和发展的宝贵财富。双方一致同意为增强政治互信推动开展多项合作活动；有效落实2024年9月越共中央总书记、国家主席苏林对古巴进行历史性访问期间达成的高层协议；在2025“越古友好年”期间积极举办隆重的纪念活动和民间交流活动。

苏林记再次邀请并欢迎米格尔·迪亚斯-卡内尔于2025年再次访问越南；同时向劳尔·卡斯特罗·鲁斯大将致以亲切的问候。（完）