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越共中央总书记苏林同印尼总统普拉博沃·苏比延多举行会谈

越通社特派记者报道，3月10日下午在印尼首都雅加达，越共中央总书记苏林同印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多举行了会谈。

印尼总统普拉博沃·苏比延多对苏林总书记与夫人和越南党、国家高层代表团对印尼进行国事访问表示热烈欢迎，强调此访具有特殊意义，是两国关系进入发展新阶段的巨大动力。

印尼总统强调两国在历史上有着许多相同之处，对越南近40年所取得的巨大成就表示祝贺，强调越南一向是印尼在本地区的重要伙伴，印尼希望进一步深化与越南的关系。

苏林总书记强调越南始终重视并将越南与印尼关系置于优先地位。苏林总书记高度评价印尼政府近年来已采取强有力措施，开展了许多大主张，巩固国家韧性和促进国家发展，以人为中心，发挥其在地区和世界舞台上的地位，为地区和世界和平、稳定与发展做出积极贡献。

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苏林在嘉宾簿上签名。图自越通社
 

两位领导高兴看到双方关系不断发展壮大，并朝着务实、有效方向迈进。在所取得坚实成果基础上，双方一致同意将两国关系提升至全面战略伙伴关系。越南是印度尼西亚在东盟区内的首个全面战略伙伴，证明这是一个重要的历史事件，推动越南-印尼关系迈入新的、更加深入、更为务实的合作新纪元。

两位领导一致同意继续深化两国政治互信，有效展开双方合作机制，把两国在所有领域上的合作关系提质升级。双方一致同意进一步深化国防安全合作，促进信息互换，有效开展救护救难，加强防范跨国犯罪经验分享等。

双方一致同意深化经贸合作，本着互惠互利、共同发展的合作精神，促进两国经济对接，为对方企业疏解贸易困难和障碍，努力朝着平衡方向实现双边贸易额达180亿美元目标；促进农业合作与粮食安全保障，鼓励并为两国企业在对方市场开展投资活动创造便利条件。印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多高度评价并希望Vingroup和TH True Milk等越南各大企业继续扩大在印尼的经营投资活动。

双方一致同意促进在科技、革新创新、信息技术等专业领域中的合作，致力于构建数字伙伴关系、数字经济关系，同时加强在绿色经济、数字经济、创新、科技、数字化转型等新领域的合作。两国领导人一致同意通过文化、体育、教育培训、旅游、航空合作对接等交流活动，推动民间交往，特别是年轻一代的交流。

两位领导高度评价双方在地区和国际论坛上的协调配合。双方强调希望进一步深化在东盟区内的合作，进而共同构建一个强大的东盟。

就共同关心的地区和国际问题交换意见时，双方强调了维护海上和平、安全、稳定、航行与飞越自由的重要性，强调所有争端必须通过和平方式解决，不使用武力或以武力相威胁，严格遵守包括《1982年联合国海洋法公约》在内的国际法原则，不采取使紧张局势升级的行为。

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苏林总书记与普拉博沃·苏比延多总统共同见证了两国合作文件的签署。图自越通社

两位领导呼吁有关各方充分落实《东海各方行为宣言》（DOC），积极构建具有约束力的《东海行为准则》（COC）。

值此机会，苏林总书记邀请印尼总统普拉博沃·苏比延多和印尼领导今年4月赴河内出席全球绿色目标伙伴2030峰会（P4G峰会）。普拉博沃·苏比延多总统高兴接受了邀请，并希望能早日重访越南。

会谈后，苏林总书记与普拉博沃·苏比延多总统共同见证了两国合作文件的签署，并会见了记者，以公布会谈结果。（完）

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越共中央总书记苏林会见印尼人民协商会议主席

越共中央总书记苏林会见印尼人民协商会议主席

据越通社特派记者报道，3月11日上午，越共中央总书记苏林在印尼首都雅加达国会大厦会见了印尼人民协商会议（MPR RI）主席阿赫迈德·穆扎尼（Ahmad Muzani）。此次会晤是苏林总书记对印尼进行国事访问的重要议程之一，旨在进一步深化两国全面战略伙伴关系。
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