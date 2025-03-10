越共中央总书记苏林同印尼总统普拉博沃·苏比延多举行会谈

印尼总统普拉博沃·苏比延多对苏林总书记与夫人和越南党、国家高层代表团对印尼进行国事访问表示热烈欢迎，强调此访具有特殊意义，是两国关系进入发展新阶段的巨大动力。



印尼总统强调两国在历史上有着许多相同之处，对越南近40年所取得的巨大成就表示祝贺，强调越南一向是印尼在本地区的重要伙伴，印尼希望进一步深化与越南的关系。



苏林总书记强调越南始终重视并将越南与印尼关系置于优先地位。苏林总书记高度评价印尼政府近年来已采取强有力措施，开展了许多大主张，巩固国家韧性和促进国家发展，以人为中心，发挥其在地区和世界舞台上的地位，为地区和世界和平、稳定与发展做出积极贡献。



苏林在嘉宾簿上签名。图自越通社

两位领导高兴看到双方关系不断发展壮大，并朝着务实、有效方向迈进。在所取得坚实成果基础上，双方一致同意将两国关系提升至全面战略伙伴关系。越南是印度尼西亚在东盟区内的首个全面战略伙伴，证明这是一个重要的历史事件，推动越南-印尼关系迈入新的、更加深入、更为务实的合作新纪元。



两位领导一致同意继续深化两国政治互信，有效展开双方合作机制，把两国在所有领域上的合作关系提质升级。双方一致同意进一步深化国防安全合作，促进信息互换，有效开展救护救难，加强防范跨国犯罪经验分享等。



双方一致同意深化经贸合作，本着互惠互利、共同发展的合作精神，促进两国经济对接，为对方企业疏解贸易困难和障碍，努力朝着平衡方向实现双边贸易额达180亿美元目标；促进农业合作与粮食安全保障，鼓励并为两国企业在对方市场开展投资活动创造便利条件。印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多高度评价并希望Vingroup和TH True Milk等越南各大企业继续扩大在印尼的经营投资活动。



双方一致同意促进在科技、革新创新、信息技术等专业领域中的合作，致力于构建数字伙伴关系、数字经济关系，同时加强在绿色经济、数字经济、创新、科技、数字化转型等新领域的合作。两国领导人一致同意通过文化、体育、教育培训、旅游、航空合作对接等交流活动，推动民间交往，特别是年轻一代的交流。



两位领导高度评价双方在地区和国际论坛上的协调配合。双方强调希望进一步深化在东盟区内的合作，进而共同构建一个强大的东盟。



就共同关心的地区和国际问题交换意见时，双方强调了维护海上和平、安全、稳定、航行与飞越自由的重要性，强调所有争端必须通过和平方式解决，不使用武力或以武力相威胁，严格遵守包括《1982年联合国海洋法公约》在内的国际法原则，不采取使紧张局势升级的行为。



苏林总书记与普拉博沃·苏比延多总统共同见证了两国合作文件的签署。图自越通社

两位领导呼吁有关各方充分落实《东海各方行为宣言》（DOC），积极构建具有约束力的《东海行为准则》（COC）。



值此机会，苏林总书记邀请印尼总统普拉博沃·苏比延多和印尼领导今年4月赴河内出席全球绿色目标伙伴2030峰会（P4G峰会）。普拉博沃·苏比延多总统高兴接受了邀请，并希望能早日重访越南。



会谈后，苏林总书记与普拉博沃·苏比延多总统共同见证了两国合作文件的签署，并会见了记者，以公布会谈结果。（完）