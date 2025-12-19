12月19日上午，中央宣教与民运部在河内举行2025年全国宣教与民运工作总结会议，并部署2026年重点任务。



会议以线上线下结合方式举行，主会场设在河内，并与全国各省市党委以及各乡、坊和特区分会场实时连线。越共中央总书记苏林出席会议并发表重要讲话。



2025年是宣教与民运工作实现结构重组的关键一年。中央宣教部与中央民运部完成合并，并在各级全面运行，同步推进机构精简优化与职能整合。面对日益繁重且复杂多变的任务，全行业坚持主动创新、积极作为，实现了职责清晰、分工明确、责任到位，体系运行顺畅高效，逐步迈向精干、专业、现代化的建设目标。



一年来，宣教与民运系统紧密围绕服务越共中央委员会、政治局、书记处和各级党委的决策部署，在党的政治建设、思想建设、道德建设以及宣传动员、群众工作等领域取得显著成效，有效凝聚政治体系与社会共识，赢得人民群众广泛认同与支持，为巩固民族大团结、推进全面从严治党和国家建设事业作出积极贡献。



全行业有序推进各级党代会及越共十四大的相关服务工作，确保符合进度与政治要求。学习、研究、贯彻和宣教党的各项决议、指示与规定的形式不断创新，质量与实效持续提升。政治理论教育不断规范深化，适应新时代要求。学习践行胡志明思想、道德与作风的活动深入推进，一批创新模式与先进典型得到推广表彰，增强了社会引领力。



在维护党的思想阵地、驳斥错误和敌对观点方面，宣教与民运系统发挥了中坚作用，工作积极主动、坚决有力。社会舆情的掌握、分析与预测能力显著增强，成为服务各级党委决策的重要信息支撑。



宣传引导工作坚持主动、专业、统一的原则，全年推出新闻作品、电视节目、纪录片、出版物及数字产品数以千计，在全平台产生广泛社会影响。新闻出版紧扣政治任务，有效发挥革命新闻的舆论引导与精神激励作用。对外信息、海洋岛屿与边境宣教持续深化，有力提升国家形象。文化文艺工作紧密服务政治任务，弘扬民族优秀传统。



科教领域工作取得新进展，宣教与民运系统在教育培训、科技卫生、体育事业和人的全面发展等方面的参谋作用进一步凸显。党的群众工作在2025年实现实质性提升，深入践行“以人为本”理念，推动“党领导、国家管理、人民当家作主”机制落到实处，有效凝聚群众力量，服务党和国家重大决策部署。



宗教工作因地制宜、扎实推进，在偏远地区、少数民族聚居区和宗教活动集中区域持续加强引导。团结宗教人士、信教群众和少数民族同胞的工作不断深化，“民运巧手”等模式成效显著，为巩固民族团结、维护重点地区社会稳定作出积极贡献。



同时，全行业也清醒认识到在党的政治、思想、道德与科教建设参谋工作，舆情研判、网络群众工作方法以及宣教民运数字化转型等方面仍存在不足与挑战。



根据党的宣教与民运工作数字生态系统建设报告，相关工作坚持边推进、边完善，确保系统整体联通、运行高效、安全可靠、便于使用。预计至2026年第二季度末，将全面实现各类数据库的互联互通与综合利用，更好赋能宣传与民运工作。



2026年，宣教与民运行业将继续把握以下重点方向与任务：进一步提高对党的政治、思想和道德建设工作的认识，将其作为首要、经常性任务抓实抓好。



越共中央总书记苏林出席2025年全国宣教与民运工作总结会议并部署2026年任务。图自越通社

同步深化对越共十四大文件的学习研究，广泛开展相关决议的宣教贯彻活动，确保方向正确、形式创新、取得实效。高质量完成政治局、书记处及各级党委部署的各项方案与任务。



主动研判形势，坚决驳斥国内外错误和敌对言论，牢牢坚守党的思想阵地。



聚焦广泛宣传越共十四大决议及党的重大战略部署，做好第十六届国会代表与2026—2031年任期各级人民议会代表选举的宣传动员，深入宣传国家重大政治、经济、社会事件，全面贯彻落实越共中央总书记苏林的重要指示精神。



加强党在文化文艺、科教等领域的决议、指示和规定的学习与落实，重点贯彻越共十四大关于文化、科技、环境、气候变化、教育培训与全民健康的部署，促进越南人民全面发展。



充分发挥祖国阵线与各政治社会组织的监督作用，增强社会治理民主透明度，切实维护人民群众合法权益；落实基层民主制度，推广先进典型，将“民运巧手”与爱国竞赛运动及经济社会发展紧密结合。



持续优化组织机构与人员编制，适应两级地方政府运行机制；加强干部培训与队伍建设，确保责任明晰、履职到位。



会前，越共中央总书记苏林与党和国家领导人及与会代表一同参观了图书展示区、主题图片展及新闻领域数字化转型成果展。



越通社将持续报道本次会议相关进展。（完）