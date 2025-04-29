越共中央总书记苏林出席胡志明市人民公安雕塑群落成仪式

值此纪念南方解放、国家统一50周年之际，4月29日下午，越南公安部在胡志明市第五郡妪雒公园举行“尽力守卫生活安宁”人民公安雕塑群落成仪式。



越共中央总书记苏林，公安部部长梁三光大将，胡志明市市委书记阮文年等出席仪式。



公安部副部长陈国祖上将在仪式上发表讲话指出，该雕像群不仅是对历代人民公安干部和战士的功绩的褒扬与感恩，更是一项具有政治、历史和文化意义的文化工程，是今后对公安干部、战士以及广大人民群众开展传统宣传教育活动的重要场所。该工程有助于提升公众警觉性，增强全民防范犯罪意识，加强人民与各级党委、政府对公安工作的信任与支持，为维护国家治安秩序、保障人民安宁幸福作出贡献。

陈国祖强调，“尽力守卫生活安宁”人民公安雕塑群不仅具有象征意义、蕴含深刻人文价值，而且是一项具有代表性的文化与建筑工程，为提升城市景观价值作出积极贡献，成为游客对胡志明市旅游过程中不可错过的具有吸引力的目的地。



“尽力守卫生活安宁”人民公安雕塑群整体高4.1米，基座高2.97米，雕塑群包括7个人物：越南母亲形象、一名儿童和5位公安战士。雕塑群还设有其他辅助工程。（完）