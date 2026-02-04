越共中央总书记苏林出席第十六届国会代表候选人居住地选民意见征求会议

越南祖国阵线巴亭坊委员会与河内市巴亭坊人民委员会2月4日联合举行会议，征求居住地选民对第十六届国会代表候选人（2026—2031 年任期）的意见和信任度。



本次会议推荐参选的同志包括：越共中央总书记苏林；越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏；越共中央政治局委员、书记处常务书记陈锦秀；越共中央政治局委员、国会党委常务副书记、国会常务副主席杜文战；越共中央书记处书记、中央组织部部长 黎明兴；越共中央书记处书记、中央内政部部长黎明智，以及越共中央委员、国家主席办公厅主任黎庆海。



会上，选民听取了第十六届国会代表候选人标准的介绍，并听取了目前居住在巴亭坊辖区内的 7 名候选人的简要履历介绍，包括：越共中央总书记苏林；国会主席陈青敏；书记处常务书记陈锦秀；国会常务副主席杜文战；中央组织部部长黎明兴；中央内政部部长黎明智；国家主席办公厅主任黎庆海。



在认真研究候选人相关材料和工作履历的基础上，与会选民一致认为，上述 7 位同志均完全符合第十六届国会代表候选人的各项标准和条件，是政治素质过硬、品德高尚、能力突出、社会威望高的优秀代表。各位同志目前均在党和国家重要岗位上担任领导职务，能够出色完成所承担的各项职责。



选民表示，在居住地，各位候选人始终与人民群众保持密切联系，关心社区事务，深入了解基层情况，认真履行党员义务和公民责任，积极宣传和动员群众贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，为巩固全民族大团结作出了积极贡献。



会议以表决方式进行，100% 的到会选民对 7 位候选人表示高度信任。选民同时表达了对党的领导的坚定信心，特别是对以越共中央总书记苏林为核心的党中央的领导充满信任，相信越共第十四次全国代表大会作出的重大战略决策，将开启国家发展新纪元，推动越南迈入更加繁荣富强的发展阶段。



选民认为，在各级机关和单位对人事工作的周密、严谨准备，以及候选人在工作单位和居住地均获得高度信任的基础上，巴亭坊第 6 居民小组选民对将于 3 月 15 日举行的第十六届国会代表选举充满信心，相信此次选举将选出数量充足、素质过硬且具备智慧、胆略和责任担当的国会代表，为建设作为人民最高代表机关和国家最高权力机关的国会作出贡献，切实发挥国会在构建和完善发展体制、及时将党的主张制度化、确保党心与民意高度统一中的核心作用，服务民族发展新阶段。



候选人一致表示，被推荐参选第十六届国会代表既是一份崇高荣誉，更是一项重大责任。今后将更加努力工作，忠诚报效祖国，真诚服务人民，不辜负全国选民的信任，特别是不辜负巴亭坊第 6 居民小组选民和群众的厚望；同时，将进一步增强责任意识，积极安排时间深入基层，倾听选民和人民群众意见建议，主动参与构建和完善协调统一的法律政策体系，切实回应新形势下的实践需求，同全党、全民、全军一道，努力将越南建设成为繁荣富强、幸福美好的国家，不断提升人民生活水平。（完）