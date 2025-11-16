越共中央总书记苏林出席河内巴亭坊民族大团结日活动

出席活动的还有越共中央政治局委员、书记处常务书记陈锦绣，中央政治局委员、河内市委书记阮维玉等。



巴亭坊作为首都河内乃至全国具有特殊地位的政治、行政、外交及文化遗产中心，第一居民区涵盖约2200户家庭8000人口。辖区各阶层群众和干部党员队伍整体素质较高，始终发扬革命传统，保持团结精神，坚定拥护党的领导与国家革新事业。



在欢乐祥和的全民族大团结日氛围中，苏林总书记、陈青敏国会主席同各位领导、代表与民众共同回顾了越南祖国阵线95年传统历程及其在国家革命事业中的地位作用。



国会主席陈青敏对出席巴亭坊第一居民区全民族大团结日活动表示欣慰。他高度赞扬河内市、巴亭坊及第一居民区近期取得的工作成果，对现场展现的团结、欢乐、振奋与亲切氛围表示赞赏，并肯定基层阵线工作委员会始终贴近群众、深入群众。辖区治安秩序保持稳定，人民物质精神生活水平持续提升。

苏林总书记和陈青敏国会主席参观“一乡一品”（OCOP）产品展位。图自越通社



国会主席要求巴亭坊祖国阵线委员会继续深入推进"全民团结建设新农村、文明都市"运动，发挥群众自治作用，建设"明亮、绿色、清洁、美观、安全"的居住环境，并与"全民保卫祖国安全"运动紧密结合，力争实现辖区无社会弊端、无电子烟及毒品买卖使用、无违法人员的目标。



陈青敏要求主动听民声问民意，及时协调解决问题，切实落实基层民主制度，最大限度发挥人民当家作主权利，践行"民知、民议、民办、民检、民督、民享"方针。同时,要革新宣传动员形式方法，及时表彰先进典型；大力推进劝学助学运动、"数字扫盲"与"终身学习"活动；关怀优抚家庭；动员社会资源帮扶困境群体。



值此活动之际，苏林总书记、陈青敏主席同各位领导向河内巴亭坊第一居民区优抚家庭赠送慰问礼品。（完）

