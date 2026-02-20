越共中央总书记苏林出席加沙和平委员会开幕会议

据越通社特派记者报道，当地时间2月19日上午，应美国总统、加沙和平委员会主席唐纳德·特朗普邀请，越共中央总书记苏林出席了委员会开幕会议。



出席会议的有来自创始成员国和观察员国等 50多个国家的国家元首和领导人。美国总统特朗普在会议上发言时强调，加沙和平委员会是一个与联合国协调配合的机制，旨在统筹人道主义援助、重建工作及实现地区稳定。



会议上，代表们先后发言，介绍了加沙地带过渡阶段的主要支柱，包括通过民事警察力量恢复安全、推动经济复苏、开展可持续救援以及恢复基本公共服务。除安全稳定计划外，会议还听取了加沙地带重建方案的介绍，其中包括清理废墟、建设40万套住房、开发酒店区、搭建5G网络和物流体系以及打造开放型经济区等内容。



会议上，9个国家承诺为加沙地带民众提供70亿美元援助。美国承诺向和平委员会提供100亿美元支持。世界银行同时宣布设立“加沙重建与发展基金”，以支持管理捐助方资金，并动员各国政府及私营部门提供融资。



特朗普总统高度评价苏林总书记出席会议，表示对越南这一令人钦佩、影响力日益提升的国家致以深切敬意。



开幕会议场景。图片来源：越通社

越南参加加沙和平委员会的目的在于为结束加沙冲突、保护平民、确保安全且不受阻碍的人道主义准入、重建关键基础设施以及推动可信的政治进程、实现中东地区持久和可持续和平作出贡献。



越南一贯立场为所有争端和冲突都应在国际法和《联合国宪章》基础上，通过和平方式加以解决，尊重各方的基本权利和正当利益。作为一个经历过多次战争、曾得到国际社会宝贵援助的国家，越南本着责任与善意精神，愿与和平委员会各成员密切协调，在力所能及范围内参与紧急人道主义援助、基础设施重建及各方互信建设等共同努力。



越南支持采取具体措施来结束冲突，恢复和平与安全，推进重建，保障加沙地带民众生活，并推动符合国际法和《联合国宪章》的全面政治进程。同时，为确保持久和平并保障加沙民众权利，越南希望相关举措确保各有关方参与，特别是巴勒斯坦当局的参与。（完）