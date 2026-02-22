越共中央总书记苏林出席“世世代代铭记胡志明主席功勋”植树节启动仪式

在2026丙午年新春充满生机、活力与喜悦的氛围中，越共中央总书记苏林22日上午出席了由河内市同国防部、公安部在越南共产党博物馆建设项目园区联合举办的"世世代代铭记胡志明主席功勋”植树节启动仪式。



植树节启动仪式在河内市全部126个乡、坊同时举行，并与三个分会场同步连线，包括：首都司令部301师692步兵团（兑方乡），河东坊公安派出所，以及东英县。



苏林在仪式上发表讲话并发起2026丙午年"世世代代铭记胡志明主席功勋”植树节运动。他强调，落实胡伯伯教导举办植树节66年来，国家面貌发生了显著变化。许多荒山秃岭被披上绿装，众多森林得到恢复，民众环保意识不断提高。植树成为了新春期间全国各地的一道美丽风景线。多种一棵树，就是向未来多寄予一份信心。



苏林指出，气候变化日益严峻，自然灾害复杂多变，许多地方的森林仍遭破坏。因此，植树工作必须以更大规模持续推进。植树必须与护树、护林相结合。各地方需选对树种、选准种植地，进行严格管理，更要培养每个人尤其是年轻一代热爱自然的情感。



越共中央总书记苏林在仪式上发表讲话并发起2026丙午年"世世代代铭记胡志明主席功勋”植树节运动。图自越通社

苏林指出，党和国家的一贯观点是发展经济不以牺牲环境为代价，发展经济必须与保护环境相结合；建设现代化都市必须为人民保留绿色环境。



苏林强调，本次启动仪式在越南共产党博物馆举行，更具意义。首都党委、政府和人民必须将认识切实转化为行动，坚决反对形式主义、铺张浪费，本着"种一棵，活一棵"的精神开展植树造林工作。植树必须与规划相结合，与绿色、智慧、现代的城市基础设施发展挂钩。



河内必须在人均绿地面积、公共绿色空间方面走在全国前列，这是衡量市民生活质量的重要指标。各级党委、政府应将绿化视为首都建设规划中的核心任务，决不能因不可持续的商业项目牺牲绿色空间，使河内真正成为"森林中的城市，城市中的森林"。



苏林期望每一位首都干部、党员和市民，特别是年轻一代，把植树护绿视为学习和践行胡伯伯教导的实际行动，是对社区和未来世代的责任体现。相信今年的植树节运动将取得丰硕成果，助力将首都河内建设得日益"绿色-清洁-美丽"。



在2026年新春首轮植树活动中，预计到3月底，全市将种植各类树木8万至10万棵，2026年全年计划种植约40万棵。在此次活动中，国防部将种植约120万棵树，公安部将种植超过300万棵各类树木。（完）