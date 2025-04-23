越共中央总书记苏林会见Rosen Partners集团执行经理

越共中央总书记苏林4月23日在越共中央总部会见了Rosen Partners集团执行经理丹尼尔·罗森（Daniel Rosen）。



苏林总书记在会见中对丹尼尔·罗森重访越南表示热烈欢迎。苏林为越美关系强劲发展势头感到高兴，并强调越南高度重视发展对美关系，希望双方在所有领域上的合作关系继续朝着深入、务实、稳定方向发展，特别是经贸与投资合作关系，为两国人民和两国企业带来切实利益。



苏林认为，越南和美国经济互补性较强。越南拥有充沛、积极向上的人力资源，自然资源丰富。越南也高度重视引进美国的投资、技术以及高科技含量的产品。

Rosen Partners集团执行经理丹尼尔·罗森向苏林总书记通报该集团在越南开展投资的计划，其中最引人注目的是在越南建设世界顶级娱乐公园的项目，展现出其在推动与越南的科技、人工智能等领域合作的坚定承诺，促进越南与美国及其他国家科学家之间的对接沟通，制定双方在科技、人工智能、智慧治理等方面的具体合作项目。



苏林欢迎Rosen Partners集团关注对越南的投资，强调越南正努力推进国家组织机构调整，重新规划行政区划，以拓展发展空间，创造有利发展条件，致力于胜利实现2030年和2045年国家发展目标。



苏林强调，越南鼓励在文化、旅游发展方面进行投资，推动民间交流，欢迎包括美国在内的各国与越南开展科技合作。越方建议Rosen Partners重点推进在美国具有优势、而越南有需求的领域上开展投资。



丹尼尔·罗森强调Rosen Partners集团承诺将努力有效展开该集团在越南的投资项目，为越南和越美关系的发展做出贡献。（完）