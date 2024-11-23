越共中央总书记苏林会见马来西亚部分集团领导人

*加穆达·伯哈德（Gamuda Berhad）（Gamuda）集团首席执行官林润玲（Lin Yun Ling）向苏林总书记汇报了加穆达集团在全球及越南的投资情况，强调越南是该集团最看好的前景广阔的投资目的地之一，并表达了扩大在越投资的意愿。



苏林总书记会见加穆达·伯哈德集团首席执行官林润玲。图自越通社

苏林对加穆达集团在越南城市基础设施项目发展方面作出的切实、有效贡献表示肯定，并指出建设和发展现代化城市是越南的优先事项之一。他建议加穆达集团进一步扩大在城市开发、技术，特别是在质量、基础设施和服务领先且集成信息技术和人工智能实现运营管理等其拥有优势的新兴领域的投资。



*耀德集团（YTL Corporation Berhad）执行主席Francis Yeoh Sock Ping对越南在清洁能源发展和数字化转型方面的趋势充满信心，并表达了在越南建立数据中心的愿望。



苏林高度评价耀德集团在基础设施人工智能（AI）和新兴科技领域发展趋势中的高瞻远瞩与技术能力，相信耀德集团将成为推动越南数字化转型和现代化基础设施建设的重要伙伴。苏林强调，越南将为大型企业在芯片生产、大型数据中心建设领域的投资提供便利。



*亚洲航空首席执行官托尼·费尔南德斯（Tony Fernandes）表达了扩大该集团在越南尤其是在航空互联互通、飞机维修、旅游及金融服务等领域的投资与业务的意愿；对亚航在资金、技术和国际管理经验方面的优势，以及其在促进越南市场投资与商业活动中的积极贡献给予高度评价。他希望该集团继续扩大业务，满足越南的发展需求，同时成为吸引更多马来西亚企业在越南投资兴业的重要桥梁。



*成功集团（Berjaya Corporation Berhad）创始人兼顾问陈志远（Vincent Tan Chee Yioun）向总书记汇报了集团的经营状况，并表达了继续对越南城市基础设施和旅游开发项目进行投资的意愿。



苏林总书记祝贺集团在越南取得的经营成果，认为这些成果充分体现了越南日益改善的投资环境和巨大的发展潜力。他希望成功集团进一步扩大在越南的智能城市开发、环境服务和清洁技术等优势领域的业务。

在会见中，苏林强调，越南始终重视并欢迎马来西亚企业长期在越南投资发展，并承诺越南将继续完善法律框架，改善投资营商环境，简化行政审批手续，为投资者和企业创造便利条件，实现高效、可持续的经营。



各集团领导人高度评价越南充满吸引力的投资营商环境，承诺将