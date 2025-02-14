越共中央总书记苏林会见韩国SK集团会长崔泰源

2月14号下午，越共中央总书记苏林在越共中央总部会见了韩国SK集团会长、大韩商会会长崔泰源。

苏林欢迎SK集团会长到访，高度评价SK集团近年来在越南投资兴业过程中取得的成就；同时感谢会长本人和SK集团对越南的深厚感情。

苏林总书记对越南与韩国关系在各个领域上呈现良好发展态势表示满意。他强调，韩国一直是越南最大的投资来源地和最大贸易伙伴之一。两国正朝着2030年双边贸易额达到1500亿美元的目标迈进；高度评价包括SK集团在内的在越南投资经营的韩国企业所作出的切实贡献，这为越南经济社会发展做出了重要贡献。

苏林对SK集团在越南实施新项目的计划符合越南社会经济发展方向表示赞赏，并建议SK集团与越南有关部门和地方密切配合，以最快、最务实、最有效地开展这些项目。

在谈及未来扩大在越南投资的计划时，崔泰源表示，SK集团在能源领域位居世界领先地位，希望在越南合作开展相关领域的投资。SK集团希望与越南方面合作，实施能源解决方案，结合发展一些关键产业，如在越南投资LNG电器基础设施，推动与人工智能数据中心、氢能、小型模块化反应堆（SMR）、高科技农业和物流等相关的潜在合作项目落地见效。（完）