越共中央总书记苏林会见韩国总统特使朴昌达

苏林总书记高度评价韩国总统李在明（Lee Jae Myung）在就任后立即派遣特使来访并向越南传达信息，充分体现了韩国对越韩全面战略伙伴关系的重视。苏林再次对李在明总统当选韩国第21任总统表示祝贺，并坚信在李在明总统的领导下，韩国将继续实现繁荣发展、人民幸福，国际地位和作用不断提升。

韩国总统特使朴昌达表示，李在明总统始终将越南视为韩国对外政策在地区的重要优先伙伴；希望双方进一步加强高层交流与接触，推动经贸与投资合作走深走实，切实可持续发展。他建议越南继续关注并为韩国企业在越经营与扩大投资创造便利条件，特别是在核电以及应对全球经济贸易环境变化等领域加强合作。

双方代表合影留念。图自越通社

苏林总书记对朴昌达特使提出的意见表示高度赞同，强调越南党和国家一贯重视并希望推动与韩国的合作关系迈上新台阶。他建议双方在两国政治互信和企业、地方及民间密切关系的基础上，推动双边合作全面、务实、高效发展。苏林总书记强调，除了传统合作领域，双方应加强科技合作，为双边关系注入新动力；同时推动人工智能领域合作，在越南建设数据中心，并开展高质量人力资源培训支持项目。

关于国际和地区问题，苏林总书记建议双方继续加强在多边国际论坛中的协调与互相支持，造福两国人民，为维护地区与世界的和平、稳定与发展作出贡献。

总统特使朴昌达强调，韩国将与越南密切配合，成功举办2025年韩国APEC领导人会议及2027年越南APEC领导人会议。（完）