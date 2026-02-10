越共中央总书记苏林会见越共十四大筹备各小组成员

值此越南共产党建党 96 周年（1930 年 2 月 3 日—2026 年 2 月 3 日）之际，庆祝越共十四大取得圆满成功，并迎接 2026 年丙午年春节，2 月 10 日下午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地会见了越共十四大筹备各小组成员，以及总结越南社会主义取向革新事业 40 年若干理论和实践问题指导委员会成员。



在会见中，苏林强调，越共十四大的成功，是全党、全民、全军团结统一、付出巨大努力的结果，其中，第十四次全国代表大会筹备各小组、革新事业 40 年总结指导委员会以及有关参谋和服务机构作出了极为重要的贡献。这一成果凝聚了长期、严谨、科学的智力劳动过程，充分体现了高度的责任精神、敬业奉献和在时间紧、任务重、质量要求高等巨大压力下的默默付出。



苏林指出，大会文件起草工作的一个重要创新，是将三份重大报告连同行动计划整合为一个统一整体。这一做法不仅使文件更加精炼、条理更加清晰，更重要的是体现了辩证、全面的思维方式，强化了认识与行动、方针与组织实施之间的紧密衔接。在较短时间内，各筹备小组密切协作，以高度负责的精神完成各项任务，全面满足既定目标和要求。



在谈到大会人事工作时，苏林强调，人事准备工作严格、审慎、公正，严格遵循党的原则和有关规定，妥善处理继承与发展、稳定与创新之间的关系。大会实行一次性选举、按方案选足名额，且得票高度集中，充分反映了人事准备工作的质量以及全党高度统一的意志。



与此同时，大会的组织和服务保障工作周密有序、规范专业，并在多方面实现创新，充分体现了服务保障队伍高度的责任意识、自律精神和敬业态度。这些看似默默无闻却至关重要的贡献，为大会营造了庄严、智慧、民主、合规的良好氛围，确保大会取得圆满成功。



苏林表示，大会结束后，文件完善工作立即紧锣密鼓推进。截至 2026 年 2 月 7 日，已完成对大会意见的吸收并在全国贯彻落实会议上正式公布大会文件，比上一届提前近一个月。这充分体现了各筹备小组、指导委员会以及参谋服务机构严谨高效、认真负责的工作作风，也彰显了党中央战略参谋队伍的重要作用。



苏林高度评价各筹备小组科学、务实、开放的工作方法以及密切协作精神。他指出，在文件完善过程中，存在不同意见和坦诚讨论，但最终都汇聚于一个共同点，即把党的利益、国家利益和人民利益置于首位，愿意倾听、充分交流，以实现最高程度的共识，为大会作出最充分准备。



苏林强调，各筹备小组的努力已凝结为大会文件、方针政策和党的重大战略决策，使越共十四大真正成为一届体现智慧、本领和发展愿望的大会。他对十四大筹备各小组和革新事业 40 年总结指导委员会成员为大会成功所作出的重要贡献表示充分肯定、热烈表彰和诚挚感谢。





会议场景 图自越通社



苏林指出，越共十四大标志着国家发展进程中的一个重要转折点，开启了充满宏大愿景和更高要求的新行动阶段。文件已经形成，方针已经明确，目标已经确立，当前关键在于尽快把大会精神转化为具体行动、具体成果，在国家经济社会生活中形成实质性变化。



苏林要求，各筹备小组成员在各自岗位上继续发挥智慧、经验和热忱，积极参与大会决议的学习贯彻、具体化和组织实施；同时，继续为党的两项重大总结课题贡献力量，即总结 1991 年《国家建设纲领》实施 40 年情况，进一步深化对越南在新形势下走向社会主义道路的理论与实践认识；总结党领导越南革命 100 年的伟大历程，全面回顾党领导国家争取独立、实现统一、建设和发展的历史进程，从而为未来 100 年国家发展擘画战略方向。



苏林强调，这些任务规模大、难度高，需要集体智慧、坚定政治本领以及深厚的理论和实践积累。他表示，越共中央委员会、政治局和书记处高度重视并始终倾听各位同志的意见，期待各筹备小组成员继续同行、持续贡献智慧和力量。



苏林同时要求党中央办公厅牵头，对十四大筹备和组织工作进行全面总结评估，提炼宝贵经验，为下一任期提供借鉴；并同有关机构协调，按照规定对成绩突出的集体和个人予以表彰和奖励，切实落实相关政策待遇。



值此新春即将来临之际，在庆祝党的诞生、迎接春节、喜迎国家迈入新的发展阶段之时，苏林祝愿各位同志及其家人身体健康、幸福安康、事业顺利，继续保持奉献精神，坚定不移地走在党、胡志明主席和越南人民所选择的道路上。（完）