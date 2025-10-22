越共中央总书记苏林会见芬兰共产党总书记蒂娜·桑德伯格

自10月20日至22日对芬兰进行正式访问期间，越共中央总书记苏林于当地时间10月22日上午在赫尔辛基会见了芬兰共产党总书记蒂娜·桑德伯格（Tiina Sandberg）。



苏林总书记强调，此访是越南领导人迄今对芬兰进行的最高级别访问，体现了越南对发展与芬兰传统友好和多方面合作关系的高度重视。访问期间，双方一致同意将两国关系提升为战略伙伴关系。



苏林总书记在介绍越南国情时强调，越南党、国家和人民始终铭记包括芬兰在内的国际进步力量对越南过去争取国家独立统一的斗争以及当前社会主义建设事业所给予的宝贵支持。越南愿加强团结合作，造福两国人民，为地区和世界的和平稳定与发展作出贡献。



苏林总书记建议两党继续加强交往，通过代表团互访和理论交流推动务实合作；在国际共产党和工人党会议（IMCWP）等多边政党论坛保持协调配合；发挥友好协会、文化交流组织和人民团体的作用，增进两国相互了解与团结；同时为在芬越南侨民社群和在越芬兰公民提供支持。



值此机会，苏林总书记邀请蒂娜·桑德伯格同志率芬兰共产党代表团早日访问越南。

蒂娜·桑德伯格对苏林总书记和越南共产党代表团对芬兰进行正式访问表示欢迎并强调其重要意义。她强调，两国同意将合作关系提升为战略伙伴关系是加强两国传统友谊的重要里程碑。蒂娜·桑德伯格对越南共产党是当今世界上少数几个在所有领域上成功发挥其作用的共产党之一感到自豪，为维护世界和平、稳定、合作与发展作出了有效贡献，成为世界进步力量的巨大鼓舞。



她重申，芬兰共产党始终支持进一步加强越芬关系。值此机会，蒂娜·桑德伯格向越南党、国家和人民领导人致以亲切问候。



两党领导人高度评价近年来双边关系取得的重要成果，并高兴地看到越南与芬兰在共同关心的国际和地区问题上拥有许多相似之处，在国际和地区论坛上密切配合并相互支持。两位领导一致同意加强合作，发展越芬传统友谊和战略伙伴关系，致力于两国人民的长远利益，为地区和世界和平、安全与可持续发展做出贡献，支持维护地区和平稳定并根据国际法和平解决争端的原则和立场。（完）