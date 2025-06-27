越共中央总书记苏林会见联合国教科文组织总干事

6月27日下午，越共中央总书记苏林在党中央总部会见了正在对越南进行正式访问的联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱。



苏林祝贺并高度评价阿祖莱在两届任期内发挥的领导作用，使UNESCO在国际舞台上的地位不断提升，成为G7、G20、未来峰会等重要机制的合作伙伴。越南欢迎并支持UNESCO的愿景、2022-2029年中期战略、战略转型承诺及优先合作计划，特别是在人工智能等新兴领域。



苏林强调，越南始终重视多边合作以及UNESCO的作用，并承诺，越南作为关键管理机构成员将积极履行责任，为UNESCO的共同使命贡献力量。



苏林建议联合国教科文组织继续在教育培训、科学技术、文化传播等领域支持越南融入国际一体化进程，为其经济社会发展提供政策咨询、经验分享和资源支持，共同推广符合双方利益的人文价值，弘扬越南文化遗产和民族精神。



苏林希望联合国教科文组织（UNESCO）继续作为越南在遗产保护和可持续发展领域的可靠合作伙伴，共同维护和弘扬越南文化遗产及其UNESCO称号的价值。他建议UNESCO重点支持越南有效推进世界遗产升龙皇城的价值保护与弘扬工作；全力协助安子-永严-昆山-劫泊遗迹群在2025年7月成功申遗。



阿祖莱对越南的坚定支持表示感谢。她表示，期待越南继续为联合国教科文组织（UNESCO）及全球共同事业作出更大贡献。阿祖莱强调，越南在UNESCO关键机制中担任重要职务，充分体现了该组织及其成员国对越南所作贡献的高度认可。

阿祖莱对越南近年来社会经济发展成就印象深刻，认为越南堪称值得各国借鉴的发展典范。她高度评价越南党和国家通过重大战略政策展现的远见卓识，包括：推进制度改革、推动教科文事业数字化转型与创新发展；自2025年起实施公立学校全面免学费政策，制定数字化转型和人工智能应用发展战略及行动计划；鼓励私营部门参与联合国教科文组织活动等的举措。



阿祖莱表示，UNESCO近期授予越南谅山世界地质公园等称号，既体现了国际社会对越南文化价值的认可，也契合越南未来发展趋势，彰显其重视越南为丰富人类文明宝库作出的努力。

阿祖莱强调，越南在现代化进程中始终注重保护文化、历史和传统价值，这塑造了越南在国际舞台上的独特形象和持久魅力。联合国教科文组织将继续支持越南开展以下工作：世界遗产申报与可持续保护、遗产价值弘扬以及文化产业发展等。（完）