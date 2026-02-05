越通社特派记者报道，在对老挝进行国事访问期间，越共中央总书记苏林于2月5日下午在老挝首都万象会见了老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉。



老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉热烈欢迎苏林总书记，并高度评价苏林总书记率越南高级代表团在两党、两国和两国人民欢庆老挝人民革命党第十二次全国代表大会和越南共产党第十四次全国代表大会成功举行之际对老挝进行的国事访问。

老挝国会主席祝贺并高度评价越南过去一段时间取得的巨大、全面的成就；特别祝贺苏林总书记继续获得越南党、国家和人民的绝对信任，再次当选越南共产党中央委员会总书记；同时强调，苏林总书记在越共十四大后即选择老挝作为越共第十四届中央总书记任内的首访国家，并率领在老挝人民革命党第十二次全国代表大会后首个访老的外国高级代表团，生动体现了两党、两国对老越伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系的重视和最高优先。赛宋蓬分享了对2月5日上午举行的极为成功的高级别会谈以及越南三位主要领导同志共同访老留下的深刻印象，这体现了越老两国关系的特殊性。



越共中央总书记苏林会见老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉。图自越通社

苏林总书记强调，越南始终如一地重视并将与老挝“独一无二”的特殊关系置于最优先地位，全面、坚定地支持老挝的保卫与建设国家事业；并对老挝党、国家和人民长期以来给予越南的巨大、至情至义和宝贵的帮助表示衷心感谢。苏林总书记通报了越南国内的一些突出情况，特别是党的十四大成果以及越南正在积极筹备第十六届国会和2026-2031任期各级人民议会选举。



双方高兴地看到两国国会间的合作极为紧密、高效；国会各委员会、机构之间的合作以灵活多样的形式开展，包括双边框架内以及地区和国际议会间论坛中。双方一致同意继续深化两国于2025年12月达成共识的“战略对接”内涵，从而明确共同愿景、战略利益交织以及为两国民族可持续、自强和繁荣发展而长期同行的方向。



老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉感谢苏林总书记对促进两国国会以及两国整体关系的密切关注和指导，同时表示将与越南国会密切配合，有效监督高级别协议和已签署合作协议的落实，特别是重点经济项目，从而为深化越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系作出贡献。



双方一致同意，着力深入领会并加强对两国间已达成的各项协议落实的监督力度；继续经常性地进行高级别互访、两国国会领导人及国会委员会之间的交流，不断拓展和提升经济贸易、国防安全、民间与地方交流以及两国关系宣传等领域的合作成效；加强合作、交流与经验分享，特别是在完善体制机制和法律建设方面。两国立法机构将继续发挥自身作用，推动政治和国防安全领域的合作优势向经济及其他领域延伸；同时，建立和完善顺畅的合作机制，协同两国政府、地方政府及各部委解决困难，推动越老关系在新阶段深入、紧密发展。双方一致同意继续在地区和国际议会论坛上紧密配合、相互支持；加强在国际和地区问题上的磋商与立场协调，符合各自国家的利益和关切，与东盟及相关方的共同立场相协调，为维持和平、稳定的发展环境作出贡献。（完）