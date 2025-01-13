越共中央总书记苏林会见老挝公安部部长维莱·拉坎丰

苏林总书记高度评价维莱·拉坎丰同志此次对越南进行访问的意义，为实现两国国防安全领域上的高层协议，进而深化越老特殊团结关系做出贡献。

苏林总书记热烈祝贺并高度评价老挝近年来所取得的重要成就，政治稳定、国防强固、经济社会发展事业发生许多积极变化、对外工作取得诸多成就等，为老挝在国际和地区舞台上的地位和威望日益提升做出了巨大贡献。

苏林表示高兴看到，越老关系近年来发展势头良好，重申越南一向高度重视并将巩固与加强越老特殊团结关系置于最优先地位，将之视为具有战略意义的任务，对各自国家的发展具有至关重要的意义。

苏林强调越南始终支持老挝发展事业，愿意向老挝分享各个领域上的成功经验，越老两国将携手前行共谋发展。

苏林总书记高度评价越老两国公安部的密切协调与合作，同时建议两国公安部继续发挥优良传统，加强协调与合作，有效打击敌对势力的破坏活动，在反对和平演变、暴乱推翻、打击跨国犯罪，特别是毒品犯罪方面密切合作。

老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、公安部部长维莱·拉坎丰大将感谢苏林总书记拨冗会见，并转达老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里的问候，对越南人民近年来所取得的重要成就表示祝贺，同时相信在以苏林总书记为首的越南共产党的领导下，越南人民将继续取得新的、更大的成就。

维莱·拉坎丰同志感谢越南为老挝提供的巨大的、及时的、有效的支持与帮助，强调老挝公安部将继续发挥优良传统，同越南公安部密切合作，牢牢捍卫国家安全，维护社会秩序，为巩固与加强老越特殊关系做出贡献。（完）