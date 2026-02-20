越共中央总书记苏林会见美国贸易代表贾米森·格里尔

越通社特派记者报道，当地时间2月19日，正在美国华盛顿出席加沙和平委员会开幕会议的越共中央总书记苏林会见了美国贸易代表贾米森·格里尔大使（Jamieson Greer）。



会见中，苏林总书记祝贺美国成功举办加沙和平委员会开幕会议，并强调和平、安全与发展对各国乃至世界具有极其重要意义。苏林总书记祝贺美国在特朗普总统第二任期内取得诸多国家发展成就，并希望特朗普总统及美国企业界人士将赴越南出席2027年亚太经合组织（APEC）领导人会议周。



苏林总书记高度评价两国在政治、经贸、安全与国防及民间交流等领域合作取得的成果；希望双方共同推动双边关系不断向前发展，为两国及两国人民带来实实在在的利益，并为地区与世界的和平、稳定、发展与繁荣作出贡献。



苏林总书记对双方在互惠贸易协定谈判进程中取得的积极成果表示欢迎，高度评价美国贸易代表办公室在其中发挥的重要作用，以及贾米森·格里尔所给予的关注与支持。苏林总书记表示，越南有关部门将继续同美方保持密切协调与配合，推动双方早日完成该协定。

双方会见现场。图自越通社



贾米森·格里尔高度评价近年来两国关系取得的积极成果，特别是在经贸领域的进展。他强调，越南是美国重要贸易伙伴之一，加强双边经贸合作将为两国关系总体发展作出积极贡献。



贾米森·格里尔表示，越美互惠、公平、平衡贸易协定谈判已取得显著进展，正进入关键阶段。他强调该协定对两国经贸合作的重要意义，并赞赏越南谈判代表团近期展现出的主动与积极态度。贾米森·格里尔重申，美国贸易代表办公室及其本人将继续同越南各部门保持密切协调，全力以赴，按照苏林总书记和特朗普总统的指示，推动谈判进程早日结束。



值此之际，贾米森·格里尔向苏林总书记及越南人民致以新年祝福。（完）