越共中央总书记苏林会见美国战争部长皮特·赫格塞思

在会见中，苏林总书记强调，越南始终坚持独立自主、国际关系多边化多样化的外交政策，坚持国际法之上，倡导多边主义，致力于和平、友谊、合作与发展。越南始终将美国视为最重要的伙伴之一，愿继续在各领域深化双边合作，造福两国人民。



苏林高度评价美国总统唐纳德·特朗普为推动世界和平、解决国际冲突所作的努力，并表示越南愿积极发挥建设性与负责任的作用，充当和平桥梁，为解决地区和国际问题贡献力量。



苏林对赫格塞思部长与越南国防部长潘文江大将的会谈成果表示赞赏，强调两国防务合作一直是越美关系的重要支柱之一。



他同时建议美国继续支持并加强与越南在战后恢复重建工作中的合作，包括清除二恶英污染、排雷、残疾人帮扶，以及寻找、鉴定在战争中失踪的越南烈士遗骸。苏林指出，这些合作不仅具有深刻的人道主义意义，也是修复历史创伤、增进善意与互信、为两国未来长期合作奠定重要基础的举措。

双方会见现场。图自越通社

皮特·赫格塞思部长表示，越南在印太地区扮演者越来越重要的角色。美国重视同越南的全面战略伙伴关系，并支持一个强大、独立、自强和繁荣的越南。



他指出，美国希望在双边及地区层面加强战略合作，特别是在打击跨国犯罪、海上安全、人道主义救援、军官培训、联合国维和行动以及应对自然灾害等领域。美国将继续支持越南提升能力、促进国防工业现代化，并扩大高素质人力资源培训合作项目。



皮特·赫格塞思还对越美在战后恢复重建方面取得的突出成果给予了认可，并认为这是两国和解与合作进程的充分体现。他强调，美国战争部将继续与越南国防部密切协作，完成正在实施的项目，并在符合各自需求和能力的基础上拓展新的合作领域。



双方一致认为，保持高层互访和对话机制常态化，特别是越南国防部与美国战争部之间的交流对巩固互信、深化越美全面战略伙伴关系具有重要意义，同时为维护地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



会见结束时，苏林总书记建议双方继续在相互尊重、平等互利的基础上推进合作，为两国人民的长远利益提供服务。苏林相信，在两国领导人的坚定决心下，越美关系将迈入“务实合作与可持续发展的新纪元”。（完）