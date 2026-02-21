越共中央总书记苏林会见美国总统唐纳德·特朗普

越通社特派记者报道，在出席于美国首都华盛顿特区举行的加沙和平委员会开幕会议之际，当地时间2月20日上午，越共中央总书记苏林在白宫会见了美国总统唐纳德·特朗普。



在坦诚友好的气氛中，双方就两国合作以及共同关心的地区和国际问题交换了意见。



苏林祝贺美国及特朗普总统成功举办了加沙和平委员会开幕会议，同时强调，越南是首批应邀加入加沙和平委员会的国家之一，愿与美国及加沙和平委员会其他成员一道，落实和平计划。



苏林重申，越南始终重视并希望推动越美全面战略伙伴关系稳定、务实、高效发展。双方高兴地看到，两国在政治外交、经济贸易、解决战后遗留问题、科技创新、教育培训及人文交流等领域的合作取得了积极成果等。



苏林建议双方加强代表团互访及高层接触。在谈及经贸问题时，苏林强调这是越美全面战略伙伴关系的关键支柱，希望双方继续本着平衡、利益和谐、符合各自条件与正当权益以及两国企业和人民利益的精神，就存在的分歧进行坦诚、务实的对话。

越共中央总书记苏林与美国总统唐纳德·特朗普。图自越通社

唐纳德·特朗普祝贺苏林再次当选越共中央总书记，表示很高兴在白宫接待苏林总书记。



特朗普总统表达了对越南人民以及苏林总书记本人的友好情谊，重申美国支持越南成为“强大、独立、自强、繁荣”国家的承诺。



特朗普欢迎并感谢越南宣布加入加沙和平委员会，高度评价苏林总书记亲自出席加沙和平委员会开幕会议，认为此举体现了越南在国际舞台上日益提升的地位，以及越南对全球和平、稳定与合作的坚定承诺。



特朗普赞赏越南在平衡双边贸易方面所做的努力，以及苏林总书记此访期间签署的多个价值不菲的合同。

特朗普对越方提出的经贸、科技等合作建议作出了积极回应，表示将指示相关机构尽快将越南从战略出口管制名单中移除。



特朗普重申继续将越南视为美国在亚太地区的重要合作伙伴，高度赞赏越南在地区和全球多边事务中日益重要的作用和声音。



值此机会，苏林邀请特朗普及夫人早日再次访问越南。特朗普愉快地接受了邀请，并表示将尽早安排访越之行。（完）