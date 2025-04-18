越共中央总书记苏林会见美国华平投资集团总裁

4月18日，越共中央总书记苏林在越共中央总部会见了美国华平投资集团（Warburg Pincus）总裁兼东盟-美国商务理事会联席主席杰弗里·戴维·珀尔曼（Jeffrey David Perlman）。



苏林强调，美国是越南最重要的战略伙伴之一，为近年来越美全面战略伙伴关系在多个领域取得积极、务实进展感到高兴，认为这些进展为两国人民带来福祉，也有利于地区与世界的和平、稳定与可持续发展。苏林对华平投资集团在越南的投资项目取得的成果表示祝贺和高度评价，认为这不仅助力越南发展，也助力扩大两国在经济、投资和贸易方面的合作。



苏林重申，越南党和国家高度重视并为包括美国企业在内的外国企业在越南投资创造有利条件。苏林建议华平投资集团继续推进正在实施的项目投资，并拓展至越南有需求、美国企业有优势的领域，如高科技、新能源、数字基础设施等。

苏林感谢华平投资集团及美国企业在处理越美关税问题中给予越南的支持和配合。苏林指出，越美两国经济互补性强，并表示，政府副总理胡德福作为总书记特使近期访美取得积极成果，为双边贸易协议谈判铺平了道路。苏林希望杰弗里·珀尔曼以及在越南投资经营的美国企业继续支持并发声，推动双边谈判尽早达成协议，促进越美在经济、贸易与投资领域的稳定、可持续发展，惠及两国人民与企业。



杰弗里·珀尔曼强调，华平投资集团在越南已有十余年的良好经营基础，希望继续进行长期投资，为越南带来积极变化。珀尔曼指出，集团在越南的成功项目，如巴地-头顿省的占湖(Hồ Tràm)项目及大都会皇宫大酒店项目，将成为越美合作成功的象征，也展示了外资在越南发展的典范，有助于吸引更多潜在投资者。



他表示，华平投资集团将继续协助并为越南各部委提供关税领域的建议与支持，以推动越美关系稳定、可持续、有效发展。（完）