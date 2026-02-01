越共中央总书记苏林会见美国助理国务卿迈克尔·德索姆布尔

2月13日，越共中央总书记苏林在党中央总部会见了正在对越南进行正式访问的美国助理国务卿迈克尔·德索姆布尔。



德索姆布尔转达美国总统唐纳德·特朗普对苏林连任越共中央总书记以及越共十四大成功召开的祝贺。



苏林表示，越共十四大圆满成功，标志着越南进入新的发展阶段。他请德索姆布尔转达对特朗普总统致信祝贺大会成功召开的诚挚谢意。



苏林高度评价美国国务院在推动越美关系积极发展中的作用，重申越南始终将美国视为最重要的合作伙伴之一，愿在各领域深化务实合作，造福两国人民，为地区及世界和平、稳定与繁荣作出积极贡献。



会见场景 图自越通社

苏林强调，越南将继续坚定奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展的对外路线，推进对外关系多边化、多样化，作为负责任成员积极参与地区和国际事务。



德索姆布尔表示，特朗普总统对苏林总书记接受参与“加沙和平委员会”倡议给予高度赞赏。美方重视同越南的全面战略伙伴关系，支持越南强大、独立和繁荣，愿在双边关系及地区和国际问题上同越方加强战略层面合作。



德索姆布尔还对访问期间同越南有关机关和部委举行的会谈成果表示赞赏，表示将继续为推动越美关系实现更加务实、深入发展作出努力。（完）