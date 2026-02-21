越共中央总书记苏林会见美国前副国务卿库尔特·坎贝尔

越通社特派记者报道，在出席加沙和平委员会开幕会议之际，当地时间2月20日下午，越共中央总书记苏林会见了美国前副国务卿库尔特·坎贝尔（Kurt M. Campbell）。



苏林在会见中分享了越南在新发展阶段的重大战略方向，强调了越南共产党第十四次全国代表大会确立的发展愿景和战略目标，其中优先完善体制机制、促进增长、推动科技创新、发展数字经济和绿色经济，同时继续深度融入国际社会，开展务实高效的合作。



苏林欢迎并高度评价库尔特·坎贝尔多年来在促进越美关系方面所发挥的积极作用和贡献，重申越南一贯奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展的对外路线，积极主动且负责任地参与解决地区和全球共同问题。



苏林建议库尔特·坎贝尔继续发挥越美之间、企业界及国际合作伙伴之间可靠桥梁的作用，以此推动政策对话，同时提供关于全球经济、科技趋势和政策的战略分析，加强美国企业和战略投资者与越南各部委、地方之间的对接，特别是在高科技、金融、数字基础设施和清洁能源等领域，鼓励美国企业扩大在越合作投资，同时提升治理标准和市场透明度。此外，及早收集和反馈企业界的建设性意见，以便在政策制定的初始阶段就纳入考量，提升国家与投资者合作的可行性和效率。

越共中央总书记苏林与美国前副国务卿库尔特·坎贝尔。图自越通社

苏林强调，投资者的成功就是越南的成功。越南承诺继续改善投资环境，保持政治社会稳定，提升体制建设质量，为国际企业长期、高效和可持续发展创造最便利的条件。越南期待与国际企业界开展更广泛的合作，在可持续发展中分担责任，共享利益。



库尔特·坎贝尔衷心感谢苏林总书记拨冗会见，祝贺越共十四大取得圆满成功和苏林再次当选为越共中央总书记，高度评价苏林此次访美之行，认为此访以及越南加入加沙和平委员会的举措，清晰地展现了越南对国际和平、稳定与合作的主动、负责任角色和切实贡献。



库尔特·坎贝尔对越共十四大提出的愿景、发展目标和重大战略方向表示印象深刻，认为这是越南未来继续保持稳定、实现快速和可持续发展的重要基础。他表示，美国企业界和合作伙伴高度评价越南的投资环境，将越南视为全球供应链和创新领域的重要目的地，同时确认愿继续同行，支持促进越美两国经济、投资合作和企业间的对接。（完）