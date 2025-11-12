越共中央总书记苏林会见约旦国王阿卜杜拉二世

苏林热烈欢迎约旦国王访越，并高度评价约旦国王与越南国家主席梁强的会谈结果。苏林总书记强调，越南与约旦拥有巨大的发展潜力，这不仅造福两国人民，也有利于东盟及中东地区的发展。苏林总书记强调，越南高度重视加强与包括约旦在内的中东国家的关系。



苏林总书记认为，越南与约旦在和平、独立、自主及合作共赢的发展政策上具有诸多相似之处，两国将成为彼此在各自地区值得信赖的合作伙伴，充分发挥各自优势，共同在发展事业上实现突破，以造福两国人民。苏林总书记同时欢迎约旦在此次国王访问中派遣规模庞大的企业代表团随行，这将有助于提升访问的实质性效果。



会见现场。图自越通社

约旦国王阿卜杜拉二世强调，高度重视此次对越南的访问，并对苏林总书记关于当前阶段对两国、两国人民发展进程重要性的评述表示赞同。约旦国王对越南人民近期遭受的重大自然灾害表示慰问与关切。



约旦国王阿卜杜拉二世重申，约旦希望推动与越南的全面合作，特别是两国私营部门之间的合作关系。此外，约旦国王希望双方进一步巩固政治互信，扩大在国防与安全领域的合作，分享经验、相互学习科技知识，并加强民间交流活动，以进一步增进两国人民的理解。趁此机会，约旦国王邀请越南代表参加约旦即将举办的国际粮食安全保障会议。



苏林与阿卜杜拉二世一致认为，在当前世界及地区形势复杂多变的背景下，越南与约旦需要推动合作，以应对新的挑战。两位领导人还一致同意实施若干具体措施，包括在政治外交、国防安全方面加强合作；推动并实现经济、贸易、投资合作的新突破，特别是在农业、医疗及医疗设备、制药、能源、旅游等领域；在多边论坛上相互支持与合作。（完）