越共中央总书记苏林会见立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达

6月12日，越共中央总书记苏林在越共中央总部会见了正在越南进行正式访问的立陶宛共和国总统吉塔纳斯·瑙塞达。



苏林总书记热烈欢迎立陶宛总统对越南进行历史性的访问，强调此访具有重要里程碑意义，为推动越立双边关系发展强劲，并取得更加务实、有效的成果作出贡献。



苏林总书记回顾了近年来越立关系取得的积极进展，感谢立陶宛政府和人民在过去困难时期给予越南的宝贵支持与帮助；强调越南一贯重视并希望发展同包括立陶宛在内的传统友好国家的关系。



苏林总书记高度赞赏和祝贺立陶宛在经济社会发展中取得的成就，特别是在信息技术、金融科技、人工智能、网络安全等领域发挥的先锋作用，这些领域是当前全球数字化转型的关键领域，从而不断提升立陶宛在本地区的威望和地位。

立陶宛总统对越南实施革新事业近40年来取得的伟大历史性成就表示赞赏和祝贺，强调越南现已成为一个经济充满活力、深度融入世界、政治社会稳定、人民生活不断改善的国家；高度评价越南在发展科技创新、国家数字化转型、新形势下融入国际社会、发展民营经济等方面的战略愿景和发展方向。立陶宛总统强调，立方重视越南在地区乃至世界的作用和地位，希望在双边和多边框架内进一步发展对越关系。



两位领导还就促进两国传统友好关系的各大方向与措施交换意见。两国领导人强调加强教育、文化、民间交流与合作的重要性，从而进一步加强两国友谊，造福两国人民，提升两国在地区和世界的作用和地位，继续深入全球供应链，为世界和平、合作与发展作出贡献。



苏林总书记感谢并建议立陶宛政府继续为越南人在立陶宛稳定生活和工作创造便利条件。双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见。（完）