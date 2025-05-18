越共中央总书记苏林会见泰国总理佩通坦·钦那瓦

苏林高度评价佩通坦总理长期以来对越南融入地区和国际社会所给予的支持，以及为旅泰越侨在当地经商、生活和学习创造的有利条件。



佩通坦总理表示，泰方始终珍视与越南之间的传统友谊与良好合作关系，并高度重视两国领导人之间的密切交流。她向苏林通报了第四次越泰联合内阁会议成果及与越南高层领导人的会谈会见情况，指出双方已发表联合声明，将两国关系提升为全面战略伙伴关系。她表示，泰国将指示相关部门与越方密切配合，推进落实双方达成的重要合作共识。



苏林重申，越南始终重视并希望深化与泰国这一亲密邻国的多方面友好合作，泰国是越南在贸易和投资领域的重要伙伴。他强调，双方将关系提升为全面战略伙伴，是具有历史意义的事件，标志着两国关系迈入新阶段，符合各自国家未来发展的需求。



会见场景。图自越通社

会见中，苏林就未来合作提出多项建议：一是继续通过党际交流、公共外交及民间外交等渠道加强政治互信，保持高层及各级代表团互访与接触；二是有效维持联合内阁会议机制和现有双边合作机制，同时研究将部分机制提升至更高层级，并设立新的合作机制；三是强化经济对接，视其为双边合作的核心支柱，推动“三对接”战略，拓展绿色经济、数字经济、创新等领域合作，鼓励双方企业加大投资力度；四是加强国防安全和打击跨国犯罪合作，推动签署相关协议，承诺不允许任何个人或组织利用本国领土从事危害对方国家的活动，为两国稳定发展及地区与全球和平稳定作出贡献。



鉴于两国在诸多地区和国际问题上具有广泛共同利益与立场，苏林建议双方继续加强在地区多边机制及湄公河合作机制中的协调配合，特别是在大湄公河次区域合作（GMS）和伊洛瓦底-湄南河-湄公河经济合作战略组织（ACMECS）框架下，共同推动建设团结统一、在地区发挥核心作用的东盟。



佩通坦总理表示，泰方将积极配合越方，切实落实全面战略伙伴关系框架，特别是在经济、打击跨国犯罪及地区国际事务中的立场协调等重点领域深化合作。

（完）