越共中央总书记苏林会见柬埔寨驻越大使谢金塔

在会见中，苏林总书记对柬埔寨取得的重要成就表示祝贺，并相信柬埔寨将继续维持和平、稳定与繁荣发展。



苏林总书记强调，两国关系源于团结、紧密以及为彼此国家和平、稳定与发展以及东盟共同利益而牺牲的历史；同时强调，越南高度珍视柬埔寨为越南民族解放和国家发展事业所作出的贡献；在世界充满不确定性且难以预料的背景下，越南将继续竭尽全力推动越柬关系以及越柬老三国关系发展，并将其视为战略选择。



关于经济合作方面，苏林总书记建议两国需加快基础设施互联互通，发展边境贸易基础设施；推动双边贸易额尽早实现既定的200亿美元目标。双方应加强贸易合作，特别是针对大米、腰果和橡胶等产品，以促进加工业和进出口，同时建议柬埔寨为越南企业在柬投资经营创造更加便利的条件。两国需继续巩固政治互信，加强国防安全合作，为维护两国及地区的和平稳定做出贡献。



会见现场。图自越通社

苏林总书记高度评价谢金塔大使和柬埔寨驻越大使馆为促进越柬两党、两国、两国人民之间的合作与交流所作出的积极贡献，同时相信，谢金塔大使将继续为促进两国关系贡献力量。



谢金塔大使郑重转达了柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼（Norodom Sihamoni）和柬埔寨人民党（CPP）主席、参议院主席洪森对苏林总书记的问候及2026年新年祝贺；同时感谢苏林总书记一直以来关心并指导越南各机关与柬方紧密合作，并为她完成在越任期创造便利条件。



柬埔寨大使对越南所取得的重要成就感到高兴，同时高度评价越南精简机构的主张，并相信越南共产党第十四次全国代表大会将取得圆满成功，越南将顺利实现两个百年目标。



苏林总书记建议双方继续在陆地边界勘界立碑及管理工作中保持协调；感谢并建议柬方继续给予关心，为越裔柬埔寨人提供包括入籍在内的法律地位方面的便利条件，使其能够稳定生活，为柬埔寨的发展及两国友好关系做出积极贡献。（完）