越共中央总书记苏林会见柬埔寨人民党名誉主席韩桑林

据越通社特派记者报道，在对柬埔寨王国进行国事访问并共同主持越柬两党中央委员会会晤及越柬老三党领导人会晤期间，越共中央总书记苏林2月6日在金边会见了柬埔寨人民党名誉主席韩桑林。



苏林总书记表示，此访适逢越共十四大成功召开并提出新的战略愿景，具有重要意义。韩桑林指出，访问及相关会晤机制为两国关系带来了积极成果，充分体现了越南党和国家始终高度重视并优先发展对柬传统友好关系的一贯方针。



韩桑林对苏林在越共十四大上再次当选总书记表示热烈祝贺。他强调，柬埔寨人民永远不会忘记越南党、国家和人民在柬埔寨民族解放、摆脱种族灭绝以及国家建设与发展进程中给予的巨大而无私的支持。正是得益于这一宝贵援助及柬埔寨各代领导人的不懈努力，柬埔寨才取得了今天的和平稳定与发展成就。

会见场景 图自越通社



韩桑林高度评价越南近年来的强劲发展，并相信在越南共产党的领导下，越南必将实现既定战略目标。他表示，柬埔寨人民党和人民始终珍视、维护并发展同越南的团结友好传统，将其视为无价之宝。



回顾两国人民之间特殊深厚的历史情谊，双方一致认为，在新形势下应进一步加强关于两国团结战斗精神及在困难时期相互支持历史的教育宣传，从而不断巩固互信、增强责任意识，共同维护和发展睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定的双边关系。



苏林对韩桑林长期以来为越柬关系发展作出的重要贡献表示诚挚感谢和高度赞赏，认为其精神将继续激励后辈。值此机会，苏林正式邀请韩桑林在合适时候访问越南。（完）

