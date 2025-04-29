新闻
越共中央总书记苏林会见柬埔寨人民党主席洪森
苏林欢迎洪森率领柬埔寨高级代表团出席越南南方解放、国家统一50周年庆典时强调，越南党、国家和人民始终高度重视并优先发展与柬埔寨人民党、国家和人民的睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期可持续关系。苏林对柬埔寨派遣军队参加参加4·30庆典阅兵仪式表示感谢。
洪森高度评价南方解放日的重大意义，体现了越南共产党英明领导下越南民族的大团结、英勇精神和坚强不屈意志，并强调，4·30胜利是柬越老三个民族团结互助、共同战斗的象征。这一胜利帮助柬埔寨人民推翻了波尔布特种族灭绝制度，实现了国家重生，为两国人民和领导人建立了更深层次的联系。
洪森强调，柬埔寨派兵参加4·30庆典阅兵式体现了两国在捍卫独立事业中的团结并肩精神，4月30日对柬埔寨同样意义非凡——26年前的这一天，柬埔寨在河内正式加入东盟。
会见中，双方领导人就各自国家情况、国家发展目标和共同关心的问题深入展开讨论，并对双方合作成果做出评估，以及就深化未来两党两国合作关系的重点方向达成共识。
两国领导人一致同意，继续加强政治互信，通过加强高层互访与接触为两党两国关系指明方向；注重增进青年一代交流，继承和发扬两国团结友好传统；有效落实越老柬三方领导人第三次会晤（2025年2月22日）达成的共识；积极推动两个经济体的对接，并相信双边贸易额早日达200亿美元。
双方同意继续加强防务安全、教育培训、文化旅游、医疗卫生等领域合作，符合各自国家潜力和优势，同时有效提升两国党、国会、政府各部门、祖国阵线、人民团体和地方的关系，为两国关系在新发展阶段写下浓墨重彩的一笔，为两国人民带来实实在在的利益。（完）