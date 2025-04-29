越共中央总书记苏林会见柬埔寨人民党主席洪森

4月29日，越共中央总书记苏林与前往越南出席南方解放、国家统一50周年庆典活动的柬埔寨人民党主席洪森就加强越南共产党与柬埔寨人民党关系以及两国关系的措施举行了会晤。

苏林欢迎洪森率领柬埔寨高级代表团出席越南南方解放、国家统一50周年庆典时强调，越南党、国家和人民始终高度重视并优先发展与柬埔寨人民党、国家和人民的睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期可持续关系。苏林对柬埔寨派遣军队参加参加4·30庆典阅兵仪式表示感谢。

洪森高度评价南方解放日的重大意义，体现了越南共产党英明领导下越南民族的大团结、英勇精神和坚强不屈意志，并强调，4·30胜利是柬越老三个民族团结互助、共同战斗的象征。这一胜利帮助柬埔寨人民推翻了波尔布特种族灭绝制度，实现了国家重生，为两国人民和领导人建立了更深层次的联系。

洪森强调，柬埔寨派兵参加4·30庆典阅兵式体现了两国在捍卫独立事业中的团结并肩精神，4月30日对柬埔寨同样意义非凡——26年前的这一天，柬埔寨在河内正式加入东盟。

会见中，双方领导人就各自国家情况、国家发展目标和共同关心的问题深入展开讨论，并对双方合作成果做出评估，以及就深化未来两党两国合作关系的重点方向达成共识。

两国领导人一致同意，继续加强政治互信，通过加强高层互访与接触为两党两国关系指明方向；注重增进青年一代交流，继承和发扬两国团结友好传统；有效落实越老柬三方领导人第三次会晤（2025年2月22日）达成的共识；积极推动两个经济体的对接，并相信双边贸易额早日达200亿美元。

双方同意继续加强防务安全、教育培训、文化旅游、医疗卫生等领域合作，符合各自国家潜力和优势，同时有效提升两国党、国会、政府各部门、祖国阵线、人民团体和地方的关系，为两国关系在新发展阶段写下浓墨重彩的一笔，为两国人民带来实实在在的利益。（完）