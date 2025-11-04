越共中央总书记苏林会见新加坡驻越南大使贾亚·拉特南

苏林总书记强调，越南党和国家始终将新加坡视为亲密的朋友、可信赖的伙伴和关键的经济合作对象，期望不断深化两国新构建的关系框架，使之更加务实、高效，为两国人民带来切实利益。



苏林高度评价新方向越南革新事业和融入国际一体化进程所给予的支持与帮助，并建议了两国继续进一步深化政治互信，加强党际合作，有效展开两国全面战略伙伴关系行动计划等。



苏林总书记强调，双方应重点加强在新加坡具有优势和引领作用、而越南有现实需求的领域合作，如数字化转型、可再生能源、碳信用、核心技术、粮食安全、创新、金融中心与物流发展、航空航海及电网互联互通等；同时携手为地区和平、稳定与发展作出负责任的贡献。



越共中央总书记苏林会见即将结束在越南工作任期前来辞行拜会的新加坡驻越大使贾亚·拉特南。图自越通社

新加坡驻越南大使贾亚·拉特南表示高兴地看到越南在过去几年中取得的神速发展，并强调始终将越南视为第二家乡，相信越南一定会成功实现到2045年成为高收入发达国家目标。



贾亚·拉特南大使表示，两国合作潜力巨大，并对苏林总书记就双边关系提出的指导意见表示赞同；认为两国领导人之间的政治互信是推动双边关系日益紧密的重要基础，同时也有助于加强东盟的团结与共同繁荣。



新加坡大使评价称，《2025—2030年越南－新加坡全面战略伙伴关系行动计划》的实施将为两国开启一个更加深入、广泛且富有成效的合作新阶段。



新加坡大使强调，无论身居何种职位，都将为推动两国合作关系发展作出积极贡献。（完）