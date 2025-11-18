越共中央总书记苏林会见斯洛伐克副总理兼国防部长罗贝尔特·卡利尼亚克

苏林对罗贝尔特·卡利尼亚克一行表示欢迎，并强调，此访意义重大，恰逢两国建交75周年（1950-2025）之际进行，有助于深化越斯传统友好关系。



苏林高度评价罗贝尔特·卡利尼亚克与越南国防部长潘文江大将的会谈结果，并强调，两国防务合作取得了诸多积极成果，已成为双边关系的重要支柱之一。苏林建议，双方进一步加强在国防工业、军人培训、维和等领域的合作。



苏林建议，在高度政治互信的基础上，双方保持各级代表团互访；加强并有效发挥现有磋商与合作机制的作用，以推动双边关系实质、全面和可持续发展；同时，为两国各部委、行业和企业对接、扩大合作创造便利条件，使经济和科技成为双边关系的支柱，进一步加强文化、教育、旅游和民间交流的合作。



罗贝尔特·卡利尼亚克强调，越南是斯洛伐克在该地区最重要的合作伙伴之一，斯洛伐克政府和人民始终希望进一步深化、提升与越南在防务等领域的合作的成效。



会见现场。图自越通社



罗贝尔特·卡利尼亚克完全赞同苏林总书记的意见，并强调，将积极配合斯洛伐克各部委、行业与越南合作伙伴，推动越斯关系发展到与现有水平和潜力相称的高度。



罗贝尔特·卡利尼亚克重申，两国在国防工业领域还有巨大的互补潜力，斯洛伐克愿意与越南合作，在该领域研究和开展共同项目。



罗贝尔特·卡利尼亚克建议双方协同努力，在斯洛伐克寻找胡志明主席曾在革命生涯中访问的历史遗迹，为教育两国年轻一代深入了解双边传统友好合作关系。



罗贝尔特·卡利尼亚克高度评价越南在国际和地区论坛上的作用，并希望，双方继续在国际组织以及东盟—欧盟合作框架下紧密配合，以推动新的合作倡议，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。（完）