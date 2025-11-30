越共中央总书记苏林会见文莱苏丹哈桑纳尔

苏林对哈桑纳尔第7次访问越南表示热烈欢迎，相信此访将有助于推动越文全面伙伴关系日益走深走实，同时高度评价文莱在国家建设与发展中取得的巨大成就，预祝文莱成功实现2035年国家发展愿景。



值此机会，哈桑纳尔向越南遭受洪水和山体滑坡等自然灾害影响的人民表示慰问。



双方对越南与文莱全面伙伴关系近期取得的进展表示满意。具体的是，两国各层级尤其是高层互访频繁。2024年双边贸易额较2023年增长165%，提前完成2025年贸易往来达到5亿美元的目标，两国在国防安全、渔业、石油天然气、教育等领域的合作取得诸多积极成果。



双方就未来合作方向交换了意见，一致同意加强两国政治互信，促进并为贸易投资活动创造条件，加强互联互通，支持企业寻找合作伙伴，有效挖掘两国在农业、渔业、清真产业、文化、旅游和民间交流等领域的合作潜力。

双方见面会现场。图自越通社

苏林建议进一步推动两国海洋合作，其中包括防范打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞以及应对气候变化。



哈桑纳尔强调，越南是文莱重要的贸易伙伴，希望推动两国在农业粮食、清真产业领域的合作，欢迎越南企业在石油天然气领域拓展双方合作，通过助学金、培训项目加强两国民间交流。



双方承诺继续在多边论坛特别是东盟和联合国相互协调，巩固东盟的团结统一，支持东盟在区域的核心作用，推动在东海等共同关心的地区和国际问题上的合作。



值此机会， 哈桑纳尔诚挚邀请苏林在适当时间访问文莱，苏林表示感谢并愉快地接受了邀请。（完）