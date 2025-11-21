苏林强调，捷克参议院主席此访具有重要意义，体现了两国领导人和人民不断巩固与发展越捷传统友谊和良好合作关系的愿望和决心，同时为推动两国战略伙伴关系迈上新台阶，不断走深走实注入新动力。



苏林指出，越捷之间的真挚情谊、相互帮助与支持以及高度的政治互信是两国迈向新合作阶段的无价财富和坚实基础，服务于两国的发展目标，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



苏林认为，双方需要加强贸易促进活动，使双边贸易额在未来几年内提升至50亿美元，同时通过彼此市场，加强与欧洲和东南亚市场的互联互通，从而加强战略自主、实现市场和供应源多样化，深度参与全球供应链和价值链。 苏林高度评价越南国会主席陈青敏与捷克参议院主席米洛什·维斯特奇尔的会谈成果，希望两国立法机构继续密切协作，创建法律框架，为促进两国合作，满足两国共同利益提供便利。



苏林建议双方加强各级代表团互访，促进党、国家、国会等渠道的交流，加强地方合作和民间交流，在国际组织和多边场合上加强协调和相互支持。与此同时，加大经济、贸易、投资、国防安全、科技、教育、文化和旅游等领域的合作力度，在清洁能源、可再生能源和数字化转型等新领域扩大合作，以“唤醒”双边合作潜力。



越共中央总书记苏林会见捷克参议院主席米洛什·维斯特奇尔。图自越通社

米洛什·维斯特奇尔对苏林提出的合作方向表示赞同，并强调他本人及捷克参议院将努力与越南国会紧密协调，支持两国政府和各部委、地方促进传统友谊与互利合作。捷克参议院将呼吁欧盟其他成员国尽早批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA）。



两国一致同意加快制定和实施关于加强越南与捷克战略伙伴关系的行动计划，将双方潜力和优势转化为具体合作项目，满足双方的愿望和利益。



米洛什·维斯特奇尔高度评价旅捷越南人的作用与积极贡献，并强调将继续为旅捷越南人长期稳定地生活、学习和工作创造便利条件，同时重申支持在国际法基础上以和平方式解决争端，致力于世界和地区的和平、稳定与发展，并支持越南在东海问题上的立场。



苏林还建议捷克继续为旅捷越南社区人创造有利条件，促进旅捷越南人社区为捷克经济社会发展以及两国关系作出贡献。（完）