越共中央总书记苏林12月26日下午在越共中央总部会见了代表全国各地少数民族青年一代的智慧、毅力以及奋发向上的理想与抱负的少数民族优秀模范中小学生、大学生和青年代表。



会见中，民族与宗教部代表汇报了优秀模范少数民族中小学生、大学生和青年群体的学习情况；少数民族中小学生、大学生和青年代表也分享了自己在过去一段时间里取得的学习成绩、活动成果以及奋发向上的成长历程。



苏林总书记强调，我党始终一贯确定：民族工作和民族政策的落实是全党、全民、全军以及整个政治体系的共同任务；发展少数民族同胞和山区是一项具有战略性、长期性任务，对维护政治稳定、实现可持续发展以及巩固全国各民族大团结具有特别重要的意义。



近年来，在党的领导下，民族工作在所有领域取得了许多重要而全面的成果。少数民族同胞和山区经济社会基础设施不断改善；群众的物质和精神生活水平显著提升；基层政治体系得到巩固；国防安全得到维护；各族群众对党和国家的信任日益牢固。



特别的是，少数民族地区的教育事业取得了重要进展。学校体系，尤其是民族寄宿制和半寄宿制中小学持续得到巩固；学费减免、奖学金、定向招生和助学金等政策日益有效地实施。一批少数民族青年知识分子正在逐步形成，并在政治体系、国家管理、科技以及经济社会发展中发挥越来越重要的作用。



越共中央总书记苏林会见少数民族优秀学生和青年代表。图自越通社

苏林总书记激动地说，获表彰的少数民族中小学生、大学生和青年所取得的成绩，是一个简单而深刻的真理的有力证明：虽然成长环境各不相同，但知识、意志和奋发向上的理想总能开辟通往未来的道路。



苏林总书记相信，从今天的村寨和乡镇，将不断涌现出越来越多的少数民族知识分子、干部、企业家、科学家、艺术家、运动员和优秀士兵，为建设日益富强、不断发展的国家作出贡献。



为了继续关心、培养并更好发挥少数民族青年在新时代发展中的作用，苏林建议民族与宗教部应继续发挥作为民族工作战略参谋机关的作用。



教育与培训部必须继续将少数民族地区教育发展作为重点任务；注重发现和培养优秀学生；投资建设寄宿制和半寄宿制学校体系；注重教师队伍建设。



各部委、地方政府、祖国阵线及各社会团体应继续紧密协作，为少数民族青年学习、创业、奉献和成长创造有利环境。



苏林总书记希望青年们继续培养求知的理想，不断提升知识与技能，掌握科学技术和数字化能力；锤炼政治素养、道德品格、纪律观念以及创新思维；树立理想信念，有抱负，有责任感，对家庭、家乡、社区和国家承担应有的责任。（完）