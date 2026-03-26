越共中央总书记苏林26日在河内会见了亚洲商业理事会的40多家大型国际集团和企业负责人。



苏林在会见中对各位集团领导的到访表示欢迎，感谢国际企业界长期以来对越南经济社会发展给予的陪伴和支持，欢迎亚洲商业理事会在河内举办以“亚洲与全球供应链的未来”为主题的2026年春季论坛。



苏林强调，越南经济是越南共产党领导、国家管理的社会主义定向市场经济。他分享了越南的发展成就和重要发展方向。目前越南正努力营造稳定、透明且适应能力强的营商环境，成为全球资本流动的战略目的地以及科学技术、改革创新和数字化转型的中心。



苏林强调，越共十四大确定了越南的长期愿景和方向，特别是确立了基于五大战略支柱的新发展模式，包括：完善现代、透明、具有高度预见性的制度；发展同步、现代化的基础设施；充分利用人口众多和黄金人口结构优势来发展高素质人力资源；以科技和创新为主要驱动力，在接触和掌握先进技术方面“走捷径、占先机”；基于绿色经济、绿色社会和全面发展实现绿色、可持续发展。

越共中央总书记苏林会见多家大型国际集团和企业负责人。图自越通社

在这一进程中，越南确定民营经济是最重要的增长动力，外资经济是国民经济中的重要组成部分。越南愿与企业携手，共同打造更高效、更绿色、更可持续、更具韧性的供应链；成为值得信赖的伙伴、国际社会负责任的成员以及区域乃至全球经济网络中的理想目的地。



借此机会，苏林感谢并赞赏各位代表在会见中提出的务实意见和建议。他强调，将鼓励越南企业继续扩大与外国企业的合作，同时为越南企业和企业家队伍发展壮大，扩大国际合作，深度参与全球供应链创造一切便利条件。



亚洲商业理事会主席阿里夫·P·拉赫马特（Arif P. Rachmat）代表企业代表团对越南近期取得的经济社会发展成就表示印象深刻，祝贺越共十四大圆满成功，高度评价越南发展潜力及在新发展阶段的战略方向。



各集团领导对越南吸引外资的优势表示印象深刻，强调将继续为越南更快、更智能地进入新发展阶段作出贡献，承诺不断扩大在越南的投资规模和领域，优先发展基础设施、人工智能、绿色清洁能源、智慧农业、配套工业、物流、软件和金融服务等领域，并强调，这是企业界为提升越南地位作出的切实贡献。（完）