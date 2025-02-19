越共中央总书记苏林会见古巴外长罗德里格斯

2月19日下午，越共中央总书记苏林在党中央办公厅会见了自2月18日至20日对越南进行正式访问的古巴共产党政治局委员、外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚（Bruno Rodríguez Parrilla）。

苏林总书记强调，越南党、国家和人民始终铭记古巴对越南给予的深厚情谊和坚定支持。他指出，对古巴的声援、支持 和合作不仅是越南的责任和道义担当，也是为了两国共同利益，并为全球进步树立榜样。苏林总书记建议双方加强协调，推动粮食生产、能源等领域的合作项目取得实效，同时扩大至生物技术、医疗、旅游等潜在领域，并继续有效落实两党、两国间的合作机制和协议。

罗德里格斯表示，古巴始终将越南视为社会主义建设和经济社会发展改革的成功典范，并坚信，在越南共产党领导下，越南将取得更加辉煌的成就。他强调，古巴高度重视两党关系，这不仅是两国合作的坚实基础，也为双边关系发展指明方向。

罗德里格斯还向苏林总书记汇报了此次访越成果，并感谢越南党、国家和人民长期以来给予古巴的深厚情谊和支持表示诚挚感谢，特别是在农业、粮食安全等领域的援助，以及越南在多边框架的有力支持。他高度评价越南企业在古巴市场的长期发展，并保持其作为亚洲地区最大投资国的地位。

会见中，双方重申深化越古关系的坚定决心。两国友谊由胡志明主席和菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro）缔造，并由历代领导人和人民精心培育，已成为国际关系中的典范。双方一致同意继续积极有效落实两国高层达成的各项承诺和合作协议，并配合办好2025年“越古友好年”各项活动，庆祝两国建交65周年。（完）