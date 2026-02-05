越共中央总书记苏林会见历任高级公安干部

值此2026年新春即将来临之际，2月4日下午，越共中央公安党委、公安部举行历任高级公安干部见面会。越共中央总书记苏林出席并在见面会上发言。越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将主持见面会。



苏林在见面会上发言时，介绍了越共十四大结果，并强调，新任期聚焦于三大战略目标，即保持稳定，确保国家主权和领土完整；推动经济社会快速可持续发展，以完成党领导下的百年目标（2030年）和建国百年目标（2045年）；提高人民生活水平，实现温饱幸福。



苏林对人民公安力量近期所作出的重要贡献予以表彰，并强调，在维护国家安全和保障社会秩序方面取得了突破和重大进展，越南保持在安全保障方面世界领先国家的地位，为引进国际投资和旅游业创造了颇具吸引力的环境。公安力量在数字化转型中走在前列，在实施06号提案、掌握国家数据、有效服务社会管理和经济发展方面发挥着带头作用，基本完成了建设一支真正纯洁、坚强、正规、精锐、现代化的人民公安力量的目标，以适应新形势下的任务要求和政治局第12号决议所提出的要求。



苏林总书记同与会代表合影。图自越通社

中央公安党委和全体公安力量在执行政治局第18号决议、部署两级地方公安模式方面作出表率。与军队、外交部门一道，公安力量完成好对外工作和国际一体化任务，为地区和全球安全作出了积极贡献，减少了热点地区和冲突地区的潜在风险。



苏林建议，为成功落实十四大决议，人民公安力量必须带头落实并大力弘扬十四大的精神，必须选准任务、快速部署、落实到位，并用党和国家的指导方针所取得的成果来衡量成效。



人民公安力量必须主动、未雨绸缪、从基层掌握情况，在复杂隐患因素刚露苗头时就及时发现，将传统安全、现代安全保障与加强党保卫、社会主义制度保卫紧密、灵活地结合起来，继续可持续地减少犯罪。



为了最大程度地动员人民公安退休人员在建国卫国事业中的力量，苏林希望历代公安高级干部继续在居住地发挥表率作用，同全党、全民、全军一道，不断发扬智慧、经验、胆识，发挥骨干作用，巩固全民族大团结，激发意志和渴望，果断行动，胜利实现十四大提出的各项目标，努力到2045年成功建设和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南社会主义国家。（完）