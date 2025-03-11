越共中央总书记苏林会见印尼人民协商会议主席

印尼人民协商会议主席阿赫迈德·穆扎尼对苏林总书记的到访表示热烈欢迎。他指出，此次国事访问是两国传统友好关系的生动体现，具有重要的历史意义。他强调，越南与印尼关系提升为全面战略伙伴关系，为双方合作注入了新动力，推动两国关系朝着更深入、更务实的方向发展，符合两国人民的共同利益和愿望。



苏林总书记表示，此次应印尼总统普拉博沃·苏比延多的邀请访问印尼，旨在与印尼领导人就重大合作方向和举措交换意见并达成共识。他希望通过此次访问，进一步增强两国政治互信，深化各领域合作，推动越南与印尼全面战略伙伴关系迈上新台阶。



会见场景。图自越通社

两位领导人对越南国会与印尼人民协商会议之间的合作表示高度评价，认为双方在双边和多边框架内的合作日益深入、务实且富有成效。他们强调，两国立法机构之间的关系是两国关系的重要组成部分，并希望双方继续通过制定和颁布法律文件、建立合适的机制和政策，为两国友好关系和全面战略伙伴关系的发展作出积极贡献，特别是在经济、贸易和投资领域。



阿赫迈德·穆扎尼强调，印尼始终高度重视与越南的关系，这不仅符合两国人民的利益，也有利于地区和世界的和平、稳定、合作与发展。他对苏林总书记和越南高级代表团的国事访问充满信心，相信此次访问将取得丰硕成果，推动两国在政治、国防、安全、经济、贸易、投资、文化、教育、旅游、民间交流和地方合作等领域的全面合作。



苏林总书记与阿赫迈德·穆扎尼一致认为，越南国会与印尼人民协商会议应继续加强高层交流，定期交换信息，并在国际和地区议会论坛上相互支持与合作。两位领导人还同意，将尽最大努力加强和深化全面战略伙伴关系，推动两国合作走向深入、务实和高效。他们强调，双方应在地区和国际论坛上加强协调与支持，包括维护东盟团结、统一及其在区域架构中的核心作用。（完）