越共中央总书记苏林会见保加利亚议会议长娜塔莉亚·基塞洛娃

越通社特派记者报道，对保加利亚进行正式访问期间，当地时间10月24日下午，越共中央总书记苏林在首都索非亚会见了保加利亚议会议长娜塔莉亚·基塞洛娃。

保加利亚议会议长娜塔莉亚·基塞洛娃强调了苏林总书记首次对保加利亚进行正式访问的重要意义，并强调，保加利亚高度重视并支持与越南的传统友好关系及多领域合作，越南是保加利亚在东南亚地区值得信赖的重要伙伴。

苏林总书记通报了与保加利亚总统的良好会谈成果，并申明双方已通过联合声明，将越南—保加利亚关系提升为战略伙伴关系，为两国关系开启新篇章，注入新的动力，从而促进两国各方面合作的发展。

保加利亚议会议长娜塔莉亚·基塞洛娃强调，两国新的关系水平反映了越南与保加利亚之间关系的强劲发展和战略密切联系，在两国共同迈入新发展阶段以及全球形势充满变数的背景下具有重要意义。

双方一致同意继续加强合作，进而分享信息和经验，创造有利框架，推动在尚有发展空间、符合两国发展需求的领域开展合作，如科学技术，特别是信息技术、制药、高科技农产品等领域。

双方还一致同意继续高效落实两国政府已签署的合作文件，尤其是在科学技术、农业、教育等领域；并在两国关系升级为战略伙伴关系的背景下，推动新的协议与合作机制的签署。

苏林总书记建议推动建立两国国会间的合作机制，并发挥越南—保加利亚友好议员小组的桥梁作用；同时建议保加利亚尽快对越南公民实施免签，以增强投资吸引力和民间交流，实现可持续、高效和务实的合作。

保加利亚议会议长强调，保加利亚议会将积极支持并推动越保关于建立战略伙伴关系联合声明中明确提出的合作方向的落实。（完）