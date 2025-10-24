越共中央总书记苏林会见保加利亚总理罗森·热利亚兹科夫

访问保加利亚期间，当地时间10月24日下午，越共中央总书记苏林在索非亚会见了保加利亚总理罗森·热利亚兹科夫（Rosen Zhelyazkov）。



罗森·热利亚兹科夫总理强调，越南是保加利亚在东南亚地区最重要、最值得信赖的伙伴之一。此次访问期间，两国宣布将关系提升为战略伙伴关系，恰逢建交75周年，这具有历史性意义，为推动两国传统友好关系迈上新高度注入新的动力。



苏林总书记在会上通报了与保加利亚总统鲁门·拉德夫（Rumen Radev）会谈的良好成果，并表示双方已通过关于建立越南-保加利亚战略伙伴关系的联合声明，开启两国关系新篇章，推动双边关系深入、务实、高效发展，造福两国人民。



双方一致同意加强政治互信，推动党、国家、政府、国会及民间各渠道的高层互访与交流；强化两国外交部在协调双边合作中的作用，充分发挥现有机制，如政府间联合委员会、科技合作委员会的效能，同时研究建立符合两国战略伙伴关系的新机制。



在经贸和投资领域上，双方一致认为这是双边关系的主要动力；需充分利用《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA），加强可持续供应链与港口物流对接，力争未来几年将双边贸易额翻一番。苏林总书记表示，越南愿为保加利亚商品进入越南及东盟市场创造便利条件，并希望保加利亚成为越南商品进入欧盟市场的“门户”，共同减少贸易壁垒，促进两国投资合作。

趁此机会，总书记苏林还建议进一步扩大在教育培训、文化旅游、医疗、劳工、农业等传统领域上的合作，其中包括推动欧盟委员会（EC）尽快解除对越南出口欧盟市场水产品的“黄牌”警告；并建议双方尽快推动两国政府医疗领域的合作协议的签署。



保加利亚总理罗森·泽利亚兹科夫承诺将与越南政府共同高效落实两国战略伙伴关系的各项内容。



保加利亚总理罗森·热利亚兹科夫承诺将与越南政府协调合作，高效落实两国战略伙伴关系的各项内容。



两国领导人认为，除传统领域外，两国合作仍有很大拓展空间，尤其是在双方共同关心的领域，如数字化转型、数字经济、人工智能（AI）、网络安全、电子政务等；并强调致力于将科技合作打造为越保战略伙伴关系中的重要支柱。



苏林总书记建议保加利亚总理及保加利亚各级政府继续为符合条件的越南人申请加入保加利亚国籍提供便利，帮助越南社区更加深入地融入当地社会，为两国传统友好关系和多领域合作作出积极贡献。



双方重申将紧密协调，在国际论坛上相互支持，共同应对全球性挑战，如气候变化、能源安全和可持续发展。（完）