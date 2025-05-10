德米特里·梅德韦杰夫高度评价越共中央总书记苏林此次正式访问俄罗斯的重要意义。他强调，此访将有助于深化两党、两国传统友谊和政治互信。



梅德韦杰夫对越南在越南共产党以及苏林总书记的指导之下所取得的成就表示祝贺，同时相信越南将继续坚定地走在可持续发展、独立自主和全面深入融入国际社会的道路上。

苏林总书记为此次参加纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典、对俄罗斯进行正式访问以及与俄罗斯朋友、同志重逢感到高兴。苏林强调，苏联伟大卫国战争胜利为越南八月革命胜利、越南民主共和国（现为越南社会主义共和国）的诞生做出贡献。



苏林总书记高度评价俄罗斯的活跃发展，同时强调，越南始终重视巩固并扩大越俄全面战略伙伴关系。苏林重申，越南共产党与俄罗斯统一俄罗斯党的关系是促进双方在所有领域上的合作关系的牢固基础。



越共中央总书记苏林会见俄罗斯统一俄罗斯党主席德米特里·梅德韦杰夫。图自越通社

越共中央总书记苏林强调，越南党、国家和人民始终珍视并深切铭记前苏联以及今天俄罗斯联邦在民族解放斗争事业和当前国家建设事业中给予的宝贵支持。在国际形势快速变化的背景下，越南特别重视与俄罗斯联邦的传统友好关系，愿同俄方深化在政治、安全国防、能源、教育培训、文化及民间交流等关键领域合作，推动双边关系迈上新台阶。



两位领导人就加强两党两国关系的多项重大方向达成一致。双方重申将通过高层互访以及越南共产党与统一俄罗斯党之间的紧密合作，进一步巩固政治互信，这是两国长期稳定关系的重要基础。两位领导人还一致同意加强两国青年之间的合作，以延续两党和两国人民之间的传统友谊。



双方还就加强两国合作措施进行了交流，开启了包括国防、安全、石油、经贸、科技、交通基础设施、航空、航天、人工智能、教育培训、网络安全、文化和旅游等在内的新合作方向。



两位领导还就共同关心的地区和国际问题交换了意见。



值此机会，越共中央总书记苏林诚挚邀请统一俄罗斯党主席德米特里·梅德韦杰夫早日再次访问越南。（完）