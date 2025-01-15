越共中央总书记苏林会见俄罗斯总理米舒斯京

苏林高度评价此访的重要意义，对米舒斯京与越南高层领导人会谈会晤取得的成果表示欢迎；同时认为，此次访问十分重要，正值两国建交75周年，也是米舒斯京担任俄罗斯总理后首次访问越南。苏林高兴的看到近年来两国合作取得的成果，特别是俄罗斯总统普京于 2024 年 6 月对越南进行国事访问后的合作成果；米舒斯京此访是为了进一步续落实双方已达成的合作内容，并提出推进两国关系的重大方向。

苏林强调，越南始终铭记苏联/俄罗斯人民在越南艰苦的抗战岁月以及建国卫国时期给予越南的宝贵和真诚支持与帮助。苏林同时强调，越南特别重视与俄罗斯的传统关系和全面战略伙伴关系，始终将俄罗斯视为越南外交政策中最重要伙伴之一。苏林提出了今后一个时期进一步深化越俄关系的若干主要方向。

米舒斯京对越南近年来取得的经济社会发展成就表示祝贺，并相信在以苏林为首的越南共产党的领导下，越南民族在迈入发展、富强和繁荣的新时代过程中取得更多成功。

米舒斯京向苏林通报了与范明政总理会谈的结果时强调，俄方高度评价越方为扶贫济困、促进双边合作所作的努力，其有助于两国关系在各领域合作取得显著成果。米舒斯京强调，在世界和地区形势复杂多变的背景下，俄罗斯始终珍视越南人民对俄罗斯的友谊之情；在俄罗斯外交政策中始终将越南视为其在亚太地区特别是东南亚地区最重要的优先合作伙伴之一，愿与越方扩大合作，进一步深化俄越全面战略伙伴关系在经贸、能源、国防安全、科技、文化、教育和交通等各领域的合作。

双方在会见中就进一步深化越俄传统友谊和全面战略伙伴关系的各大方向达成一致。（完）