俄罗斯国家杜马主席沃洛金高度评价苏林总书记此次访问俄罗斯并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典的重要意义。沃洛金强调，越南是俄罗斯在东南亚的全面战略伙伴和值得信赖的朋友；俄罗斯国家杜马主席强调，始终为两国深厚的关系感到自豪。

苏林总书记此次访问有助于进一步深化俄罗斯联邦与越南之间的传统友谊与全面战略伙伴关系，其中包括议会渠道的合作。俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金表示，国家杜马的所有党派都支持发展与越南的合作关系。



越共中央总书记苏林会见俄罗斯国家杜马主席沃洛金。图自越通社

苏林总书记感谢俄罗斯国家杜马主席沃洛金和俄罗斯高层领导给予浓厚感情和热情接待。苏林高度评价俄罗斯国家杜马在俄罗斯政治体系中的地位与作用，以及对促进越俄关系发展做出的积极贡献。

苏林强调，越南党、国家和人民始终铭记昔日的苏联和当今的俄罗斯人民在越南争取民族独立斗争和国家建设事业中所给予的宝贵支持与帮助。越南高度重视并始终希望不断巩固和发展与俄罗斯的关系，其中，议会合作渠道在推动和监督政府间协议实施方面发挥着切实作用，同时也有助于加深两国之间的相互理解与信任。

俄罗斯国家杜马主席沃洛金高度评价苏林总书记为深化两国关系而提出的具体建议。两位领导一致同意通过维持高级代表团互访与接触继续深化越南国会与俄罗斯国家杜马之间的合作。双方强调两国议会合作的重要性，一致同意加强协调与配合，促进两国交流与接触，进而推进两国传统友好合作关系发展。

双方还就加强在多边议会论坛上协调与合作的措施交换了意见。

值此机会，苏林总书记向俄罗斯国家杜马主席沃洛金转达越南国会主席陈青敏的亲切问候和访越邀请。（完）