越共中央总书记苏林会见中国立讯精密副董事长王来胜



苏林总书记对立讯精密在过去十年积极推动在越南的投资与业务合作表示欢迎和给予高度评价。该公司累计投资总额超过18亿美元，为数万名劳动者创造了就业机会。



苏林总书记对王来胜先生对越南发展前景的积极评价表示感谢，并强调越南已取得令人鼓舞的成果，越南将继续努力保持政治社会稳定、经济增长与发展。



苏林总书记高度评价近年来越中两国在政治关系及各领域上的务实合作取得的积极进展，认为这是两国企业安心加强交流、拓展合作、共同取得成功的有利条件和坚实基础，助力巩固两国利益的紧密联系。



苏林总书记分享了发展愿景，以及科技、创新和数字化转型在创造新动能、推动国家在新时代实现突破性发展的重要地位。苏林强调，越南党和国家始终欢迎外国企业扩大在越南的投资与合作并取得成功，将为在越南经营和投资的所有外国企业提供有利条件和平等待遇，不断改善投资营商环境，使其更加公平、透明和便利。



苏林建议立讯精密继续加强对越南数字经济、绿色经济、科技、创新、电子零件、半导体产业发展等领域的投资力度。



立讯精密副董事长王来胜强调，该公司始终将越南视为其在全球29个海外投资国家和地区中最重要的生产中心。立讯精密领导表示，始终重视对越南工程师及人力资源的培训与能力提升，其本地化员工比例在所有外国企业中始终名列前茅。



王来胜对苏林总书记提出的重要指示并对越南发展前景充满信心，王来胜表示，立讯精密将继续在越南投资和拓展业务，通过在北宁省及其他地区实施若干大型科技与创新投资项目，新项目的营业规模不低于100亿美元，从而提升越南在区域及全球高科技产业链中的地位。（完）

越通社