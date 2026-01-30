越共中央总书记苏林会见中共中央总书记、国家主席习近平特使刘海星

越共中央总书记苏林30日上午在越共中央驻地会见了来访祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功的中共中央总书记、国家主席习近平特使、中联部部长刘海星。



苏林总书记强调，中共中央总书记、国家主席习近平特使刘海星此访具有深远的政治意义，体现了中国党、国家和人民对越南党、国家和人民的高度优先、重视及诚挚友谊，同时也展现了两党之间团结互助的优良传统。苏林总书记高度评价在越共十四大成功举行后，与中共中央总书记、国家主席习近平通电话取得的良好成果，为在新任期内两党两国关系以及越南迈向新发展纪元开启了良好开端。



刘海星向苏林总书记转交习近平总书记、国家主席的贺信，祝贺苏林总书记赢得全党和全国人民的信任，连任越共中央总书记这一重任；并坚信，在以苏林总书记为首的越南共产党中央委员会的英明领导下，越南人民将有效落实越共十四大决议，胜利实现建党和建国两个“百年目标”，并取得更多伟大的新成就，稳步迈向民族发展的新纪元。



苏林总书记强调，本届大会的成功举行创造了特别重要的转折点和里程碑，决定了越南在新时代中的发展未来。大会不仅回顾了过去5年的发展历程，总结了革新开放40年的经验，并瞄准未来5年的目标和任务，同时构筑了国家到21世纪中叶的战略思维、愿景和长期发展方向。



苏林总书记高度评价过去一段时间两党两国关系在各方面取得的全方位发展势头，并强调越南始终对越中睦邻友好关系寄予特殊感情，并将之置于高度重视和头等优先地位；越南愿同习近平总书记、国家主席以及中国各级领导同志一道，继续指导各级、各部门不断培育和巩固两党两国关系。



苏林总书记建议双方继续巩固政治互信，保持经常性的高层战略沟通，构建两党两国最高领导层之间真诚互信的关系，加强理论与实践交流，进一步扩大并深化中央及地方层面上的党际合作机制；持续提升务实合作水平，为双方带来实实在在的利益，优先推进铁路合作，特别是连接两国的3条标准轨铁路，促进农产品贸易，并进一步加强科技领域的衔接。



苏林强调，双方应不断夯实两国关系的社会基础，维护和培育两国各界人民尤其是青年一代的关系。苏林总书记还建议双方更好管控和解决分歧，按照高层共识和国际法尊重彼此合法利益，共同维护地区的和平稳定环境。



中共中央总书记、国家主席习近平特使刘海星强调，中国在周边外交政策中始终高度重视并优先发展同越南的友好关系；强调在中越两党最高领导人的战略引领下，中越关系已步入历史最好发展阶段。



刘海星同志强调，中共中央对外联络部将与越南外交部党委紧密配合，竭尽全力发挥桥梁纽带作用，推动两党两国关系发展，有效落实高层共识，特别是近期两党总书记通话达成的共识，从而为两国各领域务实合作提供方向指引、战略引领和新动力。



刘海星同志强调，双方继续加强经常性、灵活的高层往来；提升党际合作机制、理论交流及干部培训的成效；推动贸易、投资、铁路、科技、数字经济等领域务实合作不断取得新进展；加强多边协作；增进两国人民间的友好感情，为新时期中越关系夯实牢固的社会基础。