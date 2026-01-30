新闻
越共中央总书记苏林会见中共中央总书记、国家主席习近平特使刘海星
越共中央总书记苏林30日上午在越共中央驻地会见了来访祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功的中共中央总书记、国家主席习近平特使、中联部部长刘海星。
苏林总书记强调，中共中央总书记、国家主席习近平特使刘海星此访具有深远的政治意义，体现了中国党、国家和人民对越南党、国家和人民的高度优先、重视及诚挚友谊，同时也展现了两党之间团结互助的优良传统。苏林总书记高度评价在越共十四大成功举行后，与中共中央总书记、国家主席习近平通电话取得的良好成果，为在新任期内两党两国关系以及越南迈向新发展纪元开启了良好开端。
刘海星向苏林总书记转交习近平总书记、国家主席的贺信，祝贺苏林总书记赢得全党和全国人民的信任，连任越共中央总书记这一重任；并坚信，在以苏林总书记为首的越南共产党中央委员会的英明领导下，越南人民将有效落实越共十四大决议，胜利实现建党和建国两个“百年目标”，并取得更多伟大的新成就，稳步迈向民族发展的新纪元。
苏林总书记强调，本届大会的成功举行创造了特别重要的转折点和里程碑，决定了越南在新时代中的发展未来。大会不仅回顾了过去5年的发展历程，总结了革新开放40年的经验，并瞄准未来5年的目标和任务，同时构筑了国家到21世纪中叶的战略思维、愿景和长期发展方向。
苏林总书记高度评价过去一段时间两党两国关系在各方面取得的全方位发展势头，并强调越南始终对越中睦邻友好关系寄予特殊感情，并将之置于高度重视和头等优先地位；越南愿同习近平总书记、国家主席以及中国各级领导同志一道，继续指导各级、各部门不断培育和巩固两党两国关系。