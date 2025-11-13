苏林请李书磊转达对中共中央总书记、国家主席习近平等中国党和国家领导人的诚挚问候，祝贺中国共产党成功召开二十届四中全会并就“十五五”规划方向达成重要共识，标志着中国实现长期发展目标进入新阶段。



苏林指出，二十年来，两党高层理论交流机制意义重大，本次以“21世纪社会主义的道路与实践”为主题的第20次研讨会落实了两党最高领导人共识，具有特殊意义，有助于总结两国社会主义实践的成果与经验，为当代社会主义理论发展作出贡献，充分体现两党高度政治互信。



越共中央总书记苏林会见中共中央宣传部部长李书磊。图自越通社

李书磊转达习近平总书记对苏林总书记的亲切问候和良好祝愿，祝贺越南在以苏林总书记为首的越共中央领导下在革新事业中取得显著成就，表示中国共产党支持越南共产党顺利召开第十四次全国代表大会。他感谢两党总书记向研讨会致贺信，并汇报双方根据两党最高领导人共识成功举办本次研讨会，围绕新时代社会主义建设道路进行了深入全面交流。



苏林为近期越中关系积极发展感到欣慰，高度评价习近平主席不久前对越南进行的访问，重申越南党和政府始终将发展对华关系置于头等优先位置。苏林强调，在两国各自迈入新发展时代的背景下，双方应继续团结协作，坚定不移走社会主义道路，深化全面战略合作伙伴关系，推动构建具有战略意义的越中命运共同体进入新阶段，推动双边关系更全面、深入和可持续发展。



苏林建议双方巩固双边关系支柱，增强政治互信与战略协作，发挥两党交往特殊作用，提升各层级、各渠道合作机制效能；推动经济高水平对接与融合，促进贸易平衡可持续发展；加强科技合作，聚焦关键新兴领域人才培训与科研创新；夯实社会基础，提升文化、旅游合作实效，加强两国友好宣传与教育。苏林强调，双方应共同维护和平稳定环境，实现共同发展。



李书磊高度认同苏林总书记关于发展两党两国关系的重要意见，表示中国始终将越南置于周边外交优先方向，愿同越方共同落实高层共识，增强政治互信，深化务实合作，拓展文化、教育、旅游与民间交流。李书磊指出，中国理论与宣传机构将继续同越方对口部门紧密协作，深化经验共享，加强友好宣传，夯实社会基础，为丰富越中全面战略合作伙伴关系与具有战略意义的越中命运共同体内涵作出新贡献。（完）